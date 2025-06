La tardor cultural a Sabadell es comença a definir després de conèixer-se la nova programació a la CavaUrpí, que tot just va acabar la temporada d’estiu exhaurint entrades amb Laura Andrés i Manu Guix. Del 19 de setembre al 5 de desembre, l’autodenominat ‘escenari més proper del Vallès’ acollirà 21 propostes que abracen des de la música fins al teatre.

Entre els noms destacats, brillen figures consolidades com Clara Peya, Paula Valls, Sara Roy i Mar Fayos, que portaran el seu univers artístic a l’espai sabadellenc. Hi repetiran Manu Guix, Laura Andrés i Quimi Portet. Altres propostes seran Roger Padrós, Sergi Carbonell, The Crab Apples, Rebel Sons, David Serrano i Morning Star. El teatre també tindrà un pes especial amb la comèdia M’esperaràs?, de la companyia Estrena Morena. L’obra, de Carles Alberola i dirigida per Albert Gonzàlez, es va estrenar a la CavaUrpí el 2022 i, des d’aleshores, ha rondat amb èxit per Catalunya, fent parada amb Teatre Gaudí de Barcelona i tornant esporàdicament durant el Fresc de 2023. No és difícil preveure que tornarà a ser un èxit.

En aquesta nova temporada, l’espectacle d’Il·lús Teatre, la companyia dirigida per Jordi Fité, comptarà amb Jordi Boixaderas i Marina Prades a Visca l’amor.

A la nova temporada hi aterrarà la darrera producció del mentalista David Baró. A més, tornaran a tenir protagonisme els tributs a Queen, Coldplay, Pink Floyd, Estopa i El Último de la Fila.