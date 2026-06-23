Tota la programació del festival Indocumentari, que torna a Sabadell

Cinema per a reflexionar, emocionar-se i descobrir. El festival Indocumentari torna a Sabadell després de 5 anys sense celebrar-se, aquesta vegada amb triple vocació, dissabte 27 de juny als Cinemes Imperial. Els documentalistes i realitzadors audiovisuals Nando Caballero i Vicenç Ferreres, amb la col·laboració de la documentalista i professora de guió Lola Lapaz i un equip de voluntaris, han confeccionat la programació "amb l'objectiu de mostrar mirades diverses sobre la realitat contemporània". Seran tres sessions, en total tres curtmetratges i tres llargmetratges documentals. L'entrada serà gratuïta fins a completar l'aforament.
El cartell d’aquesta edició ha estat creat per l’artista sabadellenca Helena Torrent, que ha volgut retre homenatge a “L’home amb la càmera” de Dziga Vértov, una obra pionera del cinema documental i experimental estrenada l’any 1929.
Per altra banda, el dijous 25 de juny, el Cineclub de Sabadell s'ha integrat al cartell de l'Indocumentari amb una sessió (20.30h, tres euros) amb Behind the wall, de Martin Guevara, i Plaza nueva a las diez, de Carmen Tortosa.
Programació del festival Indocumentary
Sessió 1 (16h)
L'espurna d'Aielo (28min), d'Óscar Jiménez. L’origen de la Cocacola és a València?
Los cangrejos (64 min), de Rubén Seca. Memòries d’un besavi durant la Guerra Civil a Sòria.
Sessió 2 (17.45h)
El monstre de la selva (29 min), de Roger Usart. Una suposada criatura que voltava pels boscos de Girona.
Aunque seamos islas (79 min), de Cristina Rodríguez. Les sis últimes dones que treballen en un far.
Sessió 3 (20h)
Eject: el último rebobinado (11 min), de Martín Desoto i Senin Porto. Homenatge a la cultura audiovisual analògica.
21.000 palabras (90 min), de Maxi Campo. Un pastor que vol recuperar el belsetán, una varietat de l’aragonès.