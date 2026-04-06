Compte enrere per l’esclat de Sant Jordi a Sabadell

Diversos autors mediàtics, alguns dels quals candidats indiscutibles a encapçalar la llista de llibres més venuts per Sant Jordi, desfilaran aquest abril al Gremi de Fabricants i a la Llar del Llibre.
Oriol Mitjà
Al llibre On neix la llum (Columna) l’investigador mèdic s’endinsa en “el territori més íntim” de la seva vida: la depressió. Hi comparteix “les seves ferides i recaigudes i el camí lent cap a la cura”. Es tracta d’un llibre esperançador que recorda que “en els moments més foscos, sempre queda una llum”. Dijous, 9 d’abril, a les 19h, al Gremi de Fabricants.
Xavier Grasset
A El bon gust (La Campana), el periodista Xavier Grasset ofereix “un viatge pel temps, el país i el paladar”, a través de la memòria personal i col·lectiva. És un recull de textos, “entre el record i la festa” que mariden “cultura, conversa, territori i gent que ens ha precedit”. Dissabte, 11 d’abril, a les 12h. Al Gremi de Fabricants. Sessió especial.
Agnès Marquès
Una periodista de Barcelona escriu un article viral que projecta ones sísmiques fins a un petit poble de Texas. És el punt de partida amb què la periodista i escriptora reflexiona sobre la responsabilitat mediàtica dels periodistes a La segona vida de Ginebra Vern. Dilluns 13 d’abril, 19h. Gremi de Fabricants.
Dissabtes poètics
Glòria Julià Estelrich
Rapsoda i docent, canta i escriu poesia. Serà al Pati de l’Arteneu el 18 d’abril, a les 12h, en el marc dels Dissabtes Poètics. És autora de Clandestima (Capaltard, 2006) i Herba negra (AdiA, 2014). Té dos discos editats amb el grup Llunàtiques i dos amb Vers Endins. Ha protagonitzat diversos espectacles.
Lllar del Llibre
Vicenç Lozano
Vicenç Lozano presenta el dimecres 8 d'abril a les 19h a la Llar del Llibre Lleó XIV, ombres sota la cúpula (Pòrtic), una obra en què vol reconstruir "l'operació secreta de l'elecció i els paranys del pontificat".
Meritxell Benedí
L’autora conversarà amb la sabadellenca Marta Pontnou, el 9 d’abril a les 19h a la Llar del Llibre, per presentar La bassa. El llibre “narra amb sensibilitat el viatge d’una dona que busca reconèixer- se enmig de l’amor, la rutina i els límits difusos d’allò que anomenem felicitat”.
Maria Rovira (Oye Sherman)
El divendres 10 d'abril, a les 18.30h, Maria Rovira presentarà Garlanda (Blackie Books): "D’aquest fil en pengen records d’infantesa, etimologies de la llengua catalana que s’obren com finestres, escenes domèstiques, taxonomies impossibles, imperis romans construïts amb menjar, cinema o pentinats. Hi ha joc i obsessió, llengua i família, la mort del pare i el vertigen dels trenta. Cada banderola té sentit per ella mateixa; juntes, formen una constel·lació íntima".
Sergi Ambudio
El periodista Sergi Ambudio, acompanyat del sabadellenc Xavier Bundó, presentarà Podries ser tu (ARA Llibres). És el relat de les interioritats la secció radiofònica El contenidor, una bústia oberta als oients d'El món a RAC1. "Per a tots aquells que alguna vegada s’han sentit indefensos davant les institucions i la burocràcia, per als amants de les bones històries i per a tothom qui creu que la ràdio no només acompanya, sinó que és també el lloc on les persones poden recuperar la seva ve". Dilluns 13 d'abril, a les 19h.
Amics del Ripoll i UES
Les dues enitats presenten el llibre, editat per la Llar del Llibre, El riu Ripoll de cap a cap, dimarts 14 d'abril a les 19h. És "una ruta a peu fins al mar".
Maria Enrich, Judit Junyent i Feliu Formosa
Les dues autores conversaran amb l’escriptor i intel·lectual Feliu Formosa, acompanyades de l’escriptor i poeta Roc Casagran, divendres 17 d’abril a la Llar del Llibre, per presentar Converses amb Feliu Formosa. S’hi exposen aspectes desconeguts de la seva vida i de les seves obres.