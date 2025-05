‘Joc de Cartes’ passa pel Rauxa de Sabadell

Joc de Cartes ha fet parada al Rauxa. El restaurant del carrer Tres Creus de Sabadell sortirà a l’edició d’estiu del programa gastronòmic de 3CAT presentat per Marc Ribas. Tres establiments, cadascun representat per una parella de restauradors, competiran per demostrar són millors que els altres. L’equip de rodatge del programa hi estava gravant el dimecres a quarts d’una, abans del servei de migdia. En aquest episodi, es buscaran “les millors tapes del Vallès”.

Obert el 2021, el Rauxa Bodega Contemporània és un dels restaurants de moda del Centre. Està dirigit pel xef sabadellenc Aleix Jorba, que s’ha format a cuines de París, Beijing i Barcelona. El restaurant defensa “una cuina amb productes de temporada” que s’expressa a partir “d’un receptari senzill, però complet, i humil, però molt valent”. A la carta, hi trobem tapes clàssiques elaborades amb estil propi, com les braves amb salsa de tomàquet i allioli escalivat o els daus de salmó amb romesco. També algun plat original com l’albergínia a la flama, iogurt, magrana, llardons i ras-al hanout, a més dels segons plats de peix i carns a la brasa cuinats al Josper.

I contra qui competirà el Rauxa? El programa es trobava gravant dilluns passat al restaurant Bistró XXI, que ha obert en els darrers mesos a Castellar del Vallès. Segons ha pogut saber aquest Diari, el tercer establiment que competeix és de Sant Cugat.

Serà la segona vegada que Joc de Cartes de 3CAT passa per Sabadell. Hi va competir en el primer capítol del programa Al Tanto que va de Canto, que va guanyar. L'any 2020, hi va tornar per enfrontar el Gastrobarbes i el Choco Choquito a establiments de Terrassa. Va acabar guanyant l'egarenc El Porró Petit.