Roger Mas: "Tenia ganes de buscar el pinyol de la meva música"

Roger Mas frena un instant, tomba el cap per mirar el llarg camí traçat i continua la marxa, amb pas convençut i sense deixar de xiular. D’aquest petit moment, abans de reprendre el pas, en surt l’espectacle El rei de les coses, que portarà al Fresc Festival dilluns a les 21h. “Tenia ganes de buscar el pinyol del que faig”, explica el cantautor sobre l’espectacle, que recopilarà cançons de tota la seva trajectòria. Acaba de complir 50 anys, per la qual cosa admet que potser també ha necessitat fer un balanç musical. Això sí, abans de continuar: “Em sento molt viu i tinc molt per endavant”.
Portarà a l’escenari “una mica de tot” el que ha fet durant els seus gairebé 30 anys de carrera: cançons des del disc dp (2003) fins a Totes les flors (2021), passant entremig per Mística Domèstica (2005), Les cançons tel·lúriques (2008), A la casa d’enlloc (2010), Irredempt (2015). Una curiositat és que, abans d’aquests àlbums, el segell sabadellenc Picap va publicar els seus tres primers discos, començant per Les Flors del somni (1997).
La cançó que dona nom a l’espectacle, El rei de les coses (2006), evoca el sol, “que crema a la muntanya i et dona energia per continuar endavant”. Va sorgir en un moment de crisi, “en què no tot sorgeix com vols”, i en què emergeix la necessitat de “ser coherent i fidel amb tu mateix, d’estar alineat amb el que vols”.
Pocs artistes han aixoplugat els grans poetes catalans com Roger Mas, però en aquest concert de Sabadell no seran protagonistes –en el disc Parnàs (2018) musica únicament poetes, com Salvador Espriu, Joan Maragall, Amadeu Vidal, Miquel Martí i Pol...–. “Alguna cosa de Verdaguer potser sí que faré. Verdaguer sempre hi ha de ser”, avança.
Serà la quarta vegada de Roger Mas al Fresc Festival, després de les actuacions els anys 2018, 2021 i 2022. De les 275 localitats, queden una trentena d’entrades a l’amfiteatre dels Jardinets, una ubicació on es teixeix una atmosfera íntima entre l’artista i el públic.
És un escenari perfecte per a un erudit cantautor que anys enrere deixava admirat el públic enllaçant soliloquis entre cançó i cançó. “Al principi no parlava gens. Després ho vaig començar a fer, d’una manera natural, però també per buscar la complicitat del públic. I ara estic menys xerraire. Suposo que amb l’edat tens menys necessitat d’agradar, de complaure, i més ganes d’estar concentrat, de passar-ho bé i d’estar en sintonia amb tu mateix”, assenyala. Però que ningú no s’espanti, deixa clar que això és compatible amb continuar connectant amb el públic.
A l’escenari estarà acompanyat per quatre músics: Xavier Guitó (pianos), Arcadi Marcel (contrabaix), Miriam Encinas (dilruba, flautes, viola medieval i percussions) i Josep ‘Pinyu’ Martí (bateria). Ells seran, també, “el pinyol” del seu següent projecte, previst per a la tardor de 2027: un concert de gran dedicat al seu univers musical.