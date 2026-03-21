FOTOS | Sabadell encén el Cebafoc i es reivindica com a capital del foc

Sabadell ha tornat a vibrar amb el Cebafoc, la gran festa del foc de la ciutat, que aquest dissabte 21 de març ha convertit el Centre en un escenari ple d’espurnes, música i tradició. La celebració, que arriba a la seva onzena edició, ha reunit colles de foc, percussió i bestiari d’arreu de Catalunya, consolidant-se com una cita destacada del calendari cultural.
La jornada, organitzada per les Forques de Can Deu, Sentinelles d’Arkëmis i Les Bruixes del Nord, ha arrencat al matí amb activitats familiars, tallers i espectacles infantils, pensats per apropar la cultura del foc a tots els públics. Durant el dia, concerts, cercaviles i una fira d’artesania han anat escalfant l’ambient abans dels moments més esperats.
El punt àlgid ha arribat al vespre amb la tradicional encesa de la Ceba de Foc, símbol de la festa, i la posterior invocació de les colles. Tot seguit, el correfoc ha omplert els carrers de llum i adrenalina, amb centenars de participants i espectadors immersos en un espectacle de foc i percussió.
Un dels elements més emblemàtics ha estat, un any més, la figura d’Ignus, el personatge llegendari que marca l’inici de la festa i reforça el relat simbòlic del Cebafoc.
FOTOS DE DAVID CHAO: