La Creu Alta i el SAM Fest: un idil·li musical

El SAM (Sabadell Acció Musical) Fest presenta, al barri de la Creu Alta, un espai popular alternatiu on el públic pot descobrir propostes i artistes locals que enriqueixen la cultura musical de la ciutat. A més, la mostra de talents destaca per la seva diversitat de gèneres, en què el so de les guitarres comparteix programa amb els ritmes electrònics, adaptant-se cadascun d’aquests als horaris més òptims.
Durant la tarda d’aquest diumenge de Festa Major, l’escenari de la plaça de la Creu Alta ha reunit diverses formacions i artistes en el marc del Sabadell Acció Musical.
Cal destacar l’actuació, a partir de les 19 h, del grup Os Vigilantes, una barreja de melodies psicodèliques, folk-rock i cúmbia peruana (“Hem portat la cúmbia a la Creu Alta”, han comentat un parell de cops durant el concert). Influïts pels ritmes inques, el seu so presenta una força i vibració molt característica que amb intensitat i una actitud desinhibida capta l’atenció del públic des del primer moment.
També actua aquest diumenge el cantautor Dudu Galeno, a les 21 h. Finalment, tanquen l’espectacle Mai5 i el rock de La Senda de Carol.