Desfilada d'espurnes i foc a la cercavila infernal de la Festa Major de Sabadell

La flama de la cercavila infernal ha omplert els carrers de Sabadell. Les espurnes, la pirotècnia i el foc han travessat el cor de la ciutat, des de la plaça de la Creu Alta fins al Mercat Central, on s’han fet veure i sentir per tots els sabadellencs. Els més atrevits -alguns ben tapats i altres més inconscients- s’han endinsat dins de la pluja de guspires sense pensar-s’ho dues vegades.
El Drac Baldomero s’ha obert pas pel Centre només caure la nit, i totes les colles de diables de Sabadell l’han seguit. La desfilada infernal ha comptat amb el Ball de Diables de Sabadell, les Bruixes del Nord, els diables de la Creu Alta, el grup de foc Damnatus, les Forques de Can Deu, Mulafocs, els Pastors d’Onga i Sentinelles d’Arkëmis. Només les Bruixes del Nord han aportat 80 persones a l’organització. En total, han estat centenars.
El convidat estrella de la nit ha estat la colla de diables dels Pallaresos (Tarragonès), que ha contribuït a un espectacle de foc apoteòsic que ha culminat a la plaça del Mercat Central amb una columna d’espurnes i una traca espectaculars i encegadores. “El sostre de foc s’ha constituït com una tradició super xula”, destaca Nani Valero, de les Bruixes del Nord. “És el millor moment per a tots els que no fallem i venim cada Festa Major”, explica el Jordi, que és el primer any que ha vingut amb el seu fill al correfoc.
El correfocs ha estat, un any més, un èxit de participació amb centenars de persones seguint els diables prop i lluny de les guspires. Les colles tenen motiu per celebració, després de l’exhibició de les bèsties de dissabte passat, en què vam poder veure la la Víbria, en Mörth, l’Onga, i tantes altres criatures carregades de pòlvora, i en què una imponent bèstia de foc, vinguda del Vendrell, va deixar a més d’un bocabadat.
Abans del correfoc, la tabalada ha donat el tret de sortida a la nit de foc de diumenge. En l’acte, s’ha llegit un manifest contra totes les violències masclistes.