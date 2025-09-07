Els Saballuts omplen Sant Roc en una diada vibrant i gairebé perfecta

Ha faltat poc perquè fos una jornada castellera perfecta de Festa Major. La plaça de Sant Roc vessava gent expectant i il·lusionada pels quatre costats, hi havia un nombre extraordinari de camises verdes, les colles convidades han aportat un nivell alt i hi ha hagut moments vibrants. Què ha faltat? Les expectatives havien fixat un 7 de 8 en segona ronda que s'ha hagut de desmuntar quan, des de fora, semblava que ja tenien al sarró.
Els Saballuts han coronat un 3 de 8 en primera ronda, després d'entrar a plaça amb un pilar de quatre caminant; un 2 de 7 en tercera ronda; i un 4 de 8, en ronda de repetició. "Estem contents per haver fet la clàssica de 8. En pocs dies hem hagut de fer variacions, hem reconfigurat el tronc per la lesió al genoll que s'ha fet un terç a la feina i, a més, hem tingut una caiguda a l'assaig. A l'hora de fer el 7 de 8, teníem els dosos col·locats, però hem vist cert i l'hem desmuntat", explica el cap de colla, Joan Carles Sànchez.
No ha post aigua al vi. La jornada, tot i que molt calorosa, deixa bon regust de boca. "Els castells són això, reconduir possibilitats. Estem contents perquè ha estat una bona actuació, hi havia moltíssima gent, molts Saballuts que feia temps que no vèiem. La plaça feia goig", afegeix el cap de colla.
La plaça de Sant Roc ha pogut gaudir d'un castell de gamma extra. Els Minyons han exhibit un 2 de 9 amb folre i manilles (a més del 3d9 amb folre i un 4d9 amb folre) "per a treure's el barret", valora Joan Carles Sànchez. Els altres convidats que han arrodonit la jornada han estat els Nens del Vendrell (4d8, 7d7 i 5d7) i els Capgrossos de Mataró (3d8, 4d8 i 2d7). Els Saballuts han acabat la festa amb dos pilars de 5 simultanis i quatre pilars de 4, un dels quals ha desembocat al balcó de l'Ajuntament.
Fotos: David Chao