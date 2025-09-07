La cursa, més popular que mai a la Festa Major: més de 5.000 corredors omplen els carrers de Sabadell

Gran èxit en l'edició més multitudinària de la història de la Cursa Popular. Més de 5.000 corredors i corredores han omplert els carrers de la ciutat en la prova esportiva reina de la Festa Major un any més. L'expectació ha estat màxima en un recorregut que ha canviat lleugerament enguany amb l'arribada i la sortida tradicional al passatge de Sant Oleguer, al pavelló de Sol i Padrís, i amb un circuit per algunes de les zones més cèntriques de la ciutat. La jornada la tanquen les cinc sortides infantils en tres distàncies diferents per als nascuts entre el 2013 i el 2019, amb els 800, 600 i 350 metres per als més petits de la casa.
En el pla més competitiu de la cursa, el primer a passar la meta, cap a les 10:20, ha estat Vlad Evseev que ha completat els cinc quilòmetres en 18:09. L'ha seguit Pablo Carnero, de la Unió Atlética Terrassa, amb un temps de 18:38, i ha completat el podi el corredor de la JAS, Daniel Teruel, que ha finalitzat la prova en 18:50. En categoria femenina, s'ha imposat Maite Ríos, una de les habituals en aquest tipus d'activitats a la ciutat, amb un temps de 18:43. El segon lloc ha estat per a Paola Clermont, del CA Castellar, amb 20:17 i al tercer esglaó del calaix ha pujat Cristina Saladrich, del BCTeam, finalitzant el recorregut en 20:35.
En la cursa llarga, la de 10 quilòmetres, el gran guanyador ha estat un atleta local i que sap perfectament què és pujar al més alt del podi de la tradicional prova sabadellenca. Carles Monllor, del Club La Blanca, ha travessat la línia de meta en 25:40, deixant enrere en l'últim tram a un corredor de la ciutat veïna. El terrassenc Jaume Leiva ha completat el recorregut en 25:53, mentre que el tercer lloc ha estat per a William Haveckin amb un temps de 26:08. En la prova femenina, ha guanyat una altra de les habituals en els podis, Janeth Becerra que ha acabat en 36:39. Per darrere, l'ha seguit Laia González, també una cara coneguda de la cursa de Festa Major, amb un temps de 38:35. El tercer lloc ha estat per a Mireia Riba amb 38:47.