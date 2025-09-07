'Sous le ciel' de Sabadell

El concert d’aquest dissabte de Festa Major de la Banda de Música de Sabadell s’ha convertit en una de les grans cites del seu calendari. Aquest 6 de setembre l'èxit ha estat rotund omplint la plaça de Sant Roc de gom a gom. Gairebé una hora abans de l’espectacle (a les 23 h) ja estaven totes les cadires ocupades i cadascú buscava com podia un espai per gaudir del concert.
En aquesta ocasió, la Banda ha volgut presentar un concert romàntic, en el sentit modern del terme, escollint encertadament un repertori ple de joies clàssiques i de la chanson francesa. Va destacar sobretot la col·laboració de la mezzosoprano Marta Valero, que va elevar encara més el públic, apropant-lo als sons parisencs de cafès de joventuts perdudes i festes en moviment perpetu.
La peça que va servir com a obertura fou Sphinx, de Francis Popy, que als més cinèfils potser els sonarà per formar part de la banda sonora de Titanic. Tot seguit, i en homenatge a una figura clau de la música clàssica en el seu 200è aniversari, el conjunt sabadellenc va interpretar Orpheus-Quadrille op. 236, de Johann Strauss II, una melodia festiva i fàcilment identificable que el públic va acompanyar incansablement picant de mans, transformant per moments la plaça de Sant Roc en un saló de ball d’una gran mansió del segle XIX.
La següent parada d’aquesta retrospectiva parisenca va portar el públic al Moulin Rouge i al Can-Can, amb El Galop Infernal de Jacques Offenbach i la seva òpera bufa Orfeu als inferns. El fil conductor d’aquesta mostra de savoir-faire artístic va continuar guiant l’audiència, aquest cop al cabaret i continuant amb l’esperit del Moulin Rouge, de la forma més directa i realista, amb Milord, d’Édith Piaf. Un preàmbul esplèndid a l’aparició de Valero en escena, enllaçant amb la chanson francesa i alguns dels seus estàndards.
La mezzosoprano va interpretar Feuilles mortes, coneguda mundialment com Autumn Leaves i popularitzada en versions jazzístiques, l’inconfusible La Mer, de Charles Trenet, i, finalment, una crida a l’ànima lluitadora i revolucionària del poble francès amb I Dreamed a Dream, de Claude-Michel Schönberg, tema principal del musical Les Misérables. Una nit per recordar a la plaça de Sant Roc.