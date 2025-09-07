Un Ball de la bola de rècord torna a coronar la parella Jordi Clapés i Montserrat Capdevila

La plaça de Sant Roc s'ha tornat a omplir de gom a gom per viure el tradicional Ball de la bola, una edició que enguany ha estat de rècord, la més participativa, amb 84 parelles.\r\n\r\nAl ritme d'un vals-jota, un centenar llarg de sabadellencs, entre els quals, una àmplia representació del govern municipal, encapçalat per l'alcaldessa Marta Farrés, que ha fet tàndem amb el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, han posat a prova la seva capacitat per mantenir la copa plena de bola.\r\n\r\nEnguany, la competitivitat ha estat màxima, i la parella Jordi Clapés i Montserrat Capdevila, guanyadors en anteriors edicions, han necessitat 30 minuts per tornar-se a coronar vencedors del Ball de la bola d'aquesta Festa Major. \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n