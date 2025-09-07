ARA A PORTADA

Festa Major

Un Ball de la bola de rècord torna a coronar la parella Jordi Clapés i Montserrat Capdevila

Prop de 90 parelles ballen a ritme d'un vals-jota

  • Jordi Clapés i Montserrat Capdevila, guanyadors de l'edició d'enguany -
Publicat el 07 de setembre de 2025 a les 20:07

La plaça de Sant Roc s'ha tornat a omplir de gom a gom per viure el tradicional Ball de la bola, una edició que enguany ha estat de rècord, la més participativa, amb 84 parelles.

Al ritme d'un vals-jota, un centenar llarg de sabadellencs, entre els quals, una àmplia representació del govern municipal, encapçalat per l'alcaldessa Marta Farrés, que ha fet tàndem amb el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, han posat a prova la seva capacitat per mantenir la copa plena de bola.

Enguany, la competitivitat ha estat màxima, i la parella Jordi Clapés i Montserrat Capdevila, guanyadors en anteriors edicions, han necessitat 30 minuts per tornar-se a coronar vencedors del Ball de la bola d'aquesta Festa Major. 

 

 

 

