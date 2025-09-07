Abraham Mateo roba el cor de Sabadell

Era una de les cites marcades en vermell per a molts en la programació de la Festa Major. I no va decebre. El compte enrere de la pantalla cridat pel públic presagiava una nit de les grosses, amb l'energia d'Abraham Mateo projectada a la ciutat.
L'Eix Macià es va tornar a omplir per viure un dels concerts més multitudinaris. Joves, famílies amb pares i nens petits i també alguns ja més veterans es van aplegar a l'avinguda, disposats a cantar els hits de l'artista gadità, que havia promès emocions fortes en la seva visita a Sabadell. I va complir.
"Bona nit, Sabadell", va arrencar, atrevint-se amb algunes frases en català que van provocar els aplaudiments de la gent. A primera fila, joves aplegats dueshores abans treien els mòbils per mirar d'immortalitzar cada detall.
"La teva música m'ha curat. Baixa i fes-me una abraçada", es llegia en un cartell escrit per a l'ocasió. La súplica va tenir resposta: l'artista va baixar de l'escenari per conèixer la jove Lola, que es va endur l'ovació de la nit. A uns metres, amb més calma, L'Embarcador esdevenia una espècie de llotja vip per a aquells que ho escoltaven des de la distància. El lloc també va quedar petit.
Abraham Mateo va fer evaporar de seguida qualsevol dubte d'aquells que arribaven a la seva actuació escèptics. Pensant, potser, que es tracta d'una cara bonica que ha fet carrera gràcies al seu carisma. Més enllà de la seva presència sobre l'escenari, el gadità va captivar amb una veu que va barrejar sons urbans amb tons més melòdics. Es va atrevir amb versions íntimes de Bruno Mars, fent afinar la gola dels presents. Sense renunciar a himnes com l'adaptada Tequiero, Maníaca o Clavaito, un dels temes que van fer bellugar la cintura dels presents des de les primeres notes. "Sabadell, quants cors em puc endur aquesta nit?", va desfermar la cridòria.
Després de més d'una hora i mitja de música en directe i coreografies posant a prova la sincronització dels ballarins, Abraham Mateo va conquerir la ciutat per posar la cirereta amb els dos temes més demanats. No hi va haver dubte: es va endur el cor de tots els assistents. "Gràcies, Sabadell. T'estimo!". La mítica Señorita, reclamada pel públic des del primer minut, va tancar el xou amb l'andalús lluint la samarreta del Centre d'Esports.
Fotos de David Chao: