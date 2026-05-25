El llibre sobre el riu Ripoll arrasa per Sant Jordi

El llibre més venut aquest Sant Jordi a Sabadell és El riu Ripoll de cap a cap. Una ruta a peu fins al mar en 5 etapes, editat per Amics del Ripoll, la UES i la Llar del Llibre. Cap altre títol, ni en català ni en castellà, s’ha acostat als 800 exemplars venuts. Una proposta local que el públic ha rebut amb molt més entusiasme que no pas les dels autors mediàtics, les apostes dels grans grups editorials, els llibres premiats o els més publicitats.
I no és un cas aïllat. El 2004 la UES va exhaurir els 2.000 exemplars d’Itineraris pel rodal de Sabadell en menys de tres mesos. Amb tota probabilitat, cap llibre local no s’havia esgotat mai en tan poc temps al nostre país: un rècord absolut! Tampoc es queden enrere els Quatre itineraris pel Ripoll a Sabadell (Amics del Ripoll, 2003), amb els 2.000 exemplars exhaurits, ni Excursions per conèixer el rodal de Sabadell (UES, 2022), que ja va per la 3a edició amb 2.300 exemplars venuts.
Cap dels llibres esmentats no té un autor mediàtic, sinó que els firmen especialistes que els elaboren de forma voluntària. Tots comparteixen la voluntat de donar a conèixer el rodal per gaudir-ne, per estimar-lo i per defensar-lo davant d’amenaces periòdiques.