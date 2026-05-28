Dia Mundial Sense Tabac. Salut t’ajuda a deixar de fumar

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) fixa el 31 de maig com el Dia Mundial Sense Tabac. A casa nostra, l’Agència de Salut Pública celebra del 25 al 31 de maig la XXVII Setmana Sense Fum. Avui doncs toca recordar que a Catalunya moren gairebé 10.000 persones cada any pel consum de tabac o per l’exposició al fum ambiental. La lluita contra el tabaquisme és una prioritat del Departament de Salut i ens correspon a tots els que tenim responsabilitats en salut promoure iniciatives de prevenció i control.
Des de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord tenim molt clara aquesta prioritat i treballem amb tots els professionals assistencials del territori per combatre l’epidèmia del tabaquisme. Ens preocupa, d’una banda, que els nostres joves i adolescents comencin a experimentar amb el tabac i altres productes igualment nocius com les cigarretes electròniques o les bossetes de nicotina. I ens preocupa també aconseguir que les persones que ja són fumadores, deixin de ser-ho.
Per això reiterem la importància de les campanyes de sensibilització. Com la que està fent la Generalitat de Catalunya, que ha apostat per un llenguatge directe per recordar que “Fumar és una merda”. O la campanya d’enguany de l’OMS, dedicada a revelar les tàctiques que utilitza la indústria per fer atractius els productes de tabac i nicotina. A la Metropolitana Nord ens adherim a aquestes iniciatives i prenem la paraula, avui i aquí, per crear consciència.
Però la prioritat no és només prevenir. També és actuar. Al voltant d’un 20% de la població catalana de més de 14 anys fuma; un percentatge que representa un greu problema de salut pública. En aquests casos, quan la persona ja és fumadora, el sistema públic de salut ofereix tractaments de cessació tant a l’atenció primària com als hospitals.
Qualsevol ciutadà que vulgui deixar de fumar pot demanar cita al seu CAP; on el podran assessorar sobre el procés i prescriure tractament farmacològic si ho consideren adient. Està demostrat que amb ajuda d’un professional sanitari s’incrementen les probabilitats d’èxit. També pot recórrer a les farmàcies o al telèfon 061 Salut, que ofereix suport les 24 hores.
No ens cansarem de repetir-ho: el tabaquisme és el principal factor de risc del càncer, les malalties cardiovasculars i les malalties respiratòries. Per tant, deixar de fumar és probablement el més important que una persona fumadora pot fer per millorar la seva salut. Tant se val l’edat o els antecedents, el que compta és la voluntat i les ganes.
Com a gerenta de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord, un territori on viu el 25% de la població de Catalunya, aprofito la Setmana Sense Fum i el Dia Mundial Sense Tabac per fer una crida a prevenir el consum del tabac i recordar als fumadors que el sistema de salut té eines per ajudar-vos a deixar de fumar. Aprofiteu-les!