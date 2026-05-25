On són els nens?

Avui ens fem ressò del tancament d’una de les escoles bressol privades de Castellar del Vallès. La caiguda de la demanda, provocada per una natalitat en hores molt baixes, ha estat letal per al projecte. És preocupant i molt simptomàtic que no hi hagi nadons per omplir les llars d’infants i que es vegin tan pocs cotxets de nadó pel carrer. Les dades no enganyen: el 2024 hi va haver 133 naixements a Castellar del Vallès, l’últim any del qual disposem de dades. És un 30% menys que fa deu anys i una caiguda del 55% si es compara amb fa dues dècades. La mateixa tendència es replica a Sabadell, a tots els municipis del Vallès i al conjunt de Catalunya. Tenim un problema: no tenim fills.\r\n\r\n“Els temps han canviat”, “les prioritats d’avui són unes altres”, “els joves són més individualistes”... ens podríem conformar amb explicacions superficials com aquestes, però no ho farem. Si la majoria social té pocs fills, o no en té, és perquè no arriba a final de mes tot i treballar, perquè no té un habitatge garantit i perquè hi ha molta incertesa i molt poc suport i incentius per a aquells que volen formar una família.\r\n\r\nEl Govern d’Espanya hauria d’impulsar mesures per afavorir el naixement de nadons. Dinamarca té escoles bressol barates o gairebé gratuïtes, Suècia ofereix permisos parentals llargs i Alemanya afavoreix el lloguer social i l’habitatge públic per a les famílies. A vegades és tan senzill com copiar allò que ja funciona en altres països.\r\n