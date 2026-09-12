Arbres, escocells i carrers amables

Veïns de Sant Julià reclamen que l’Ajuntament de Sabadell substitueixi els arbres de tipus plàtans per altres espècies. Els plàtans han crescut molt i fan molta ombra, però les contrapartides ja no els convencen: fan malbé voreres i provoquen al·lèrgies. En definitiva, generen incomoditats a persones de totes les edats i condicions físiques.
Els carrers han de ser moltes coses, però, sobretot, practicables i segurs, la qual cosa els fa amables especialment si tenen ombra, espais d’estada i mobiliari urbà. És incòmode caminar per un carrer, com passa en diferents punts de la ciutat –malgrat que es vagin fent actuacions per arreglar-ho–, en què la vorera està en mal estat pels motius que sigui, de manera que cal continuar invertint recursos per millorar les voreres de tots els barris.
I en aquesta millora és indispensable plantar arbres en els escocells buits o treure aquests espais si no hi han de ser, o crear-ne de nous si és el cas. Això sí, amb espècies adaptades al clima mediterrani, de baix consum hídric i que no provoquin al·lèrgies, com ja s’està fent en la plantació d’arbres en noves obres del municipi.
Com diuen veïns de Sant Julià, seria important no talar-los tots de cop, per evitar perdre la presència d’arbrat d’un dia per l’altre i passar a tenir exemplars petits, sinó que proposen fer-ho de manera progressiva a mesura que els arbres es vagin morint o s’hagin d’eliminar pels motius que correspongui.