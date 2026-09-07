L’acord en matèria educativa no pot esperar

Uns 30.000 estudiants tornen avui dimarts a les aules. El curs comença com va acabar: amb una gran tensió entre la comunitat educativa i l’Administració. Els sindicats i el Govern estan lluny de segellar un acord i han convocat una jornada de vaga per al primer dia. Des d’aquí tornem a expressar la nostra solidaritat amb el col·lectiu de professors i docents, però també demanem que la vaga no comprometi el dret a l’ensenyament. El primer dia és important, especialment en els canvis de cicle educatiu, per la qual cosa ens hem d’assegurar que els nostres infants i joves poden fer aquesta transició adequadament.\r\n\r\nAbans de començar el curs, hem fet un repàs de tot el que queda pendent de solucionar: recursos humans i econòmics, ràtios, el model d’escola inclusiva i, sobretot, reprendre la confiança amb el Departament d’Educació i FP. Aquesta és la síntesi de la situació amb què ens trobem ara mateix i esperem que tingui una solució definitiva a curt termini.\r\n\r\nNo ens podem permetre més tensió ni que l’escola pública, un dels pilars del nostre país, es vegi compromesa durant molt més temps. Demanem al departament que faci un esforç més gran per assolir un acord amb el professorat, i que els sindicats també tinguin flexibilitat a l’hora d’arribar a un acord. Recordem tots que això afecta la comunitat educativa, però sobretot els nostres fills i nets, que es mereixen la millor de les educacions.\r\n