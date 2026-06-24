El cap de setmana que vaig viure perillosament

Tinc la sort de compartir diversos espais de trobada amb directius d’empreses tecnològiques i m’apassiona escoltar-los debatre sobre l’actual revolució de la intel·ligència artificial. Gràcies a ells, he descobert el que en anglès s’anomena vibe coding. Consisteix a desenvolupar programes informàtics a partir de llenguatge natural, sense necessitat de tenir coneixements previs de programació. Estic francament meravellat.
A partir d’aquesta tècnica, he aconseguit crear un programa informàtic que revisa cada nit les factures introduïdes pel departament comptable del despatx i envia un correu electrònic amb les possibles incidències detectades. Així doncs, cada matí, cada membre de l’equip rep una revisió tècnica del que va fer el dia anterior. Es revisen dates, tipus d’IVA, tipus d’operacions, comptes comptables..., tot de manera automatitzada.
A més, el programa va generant una base de dades de coneixement intern amb tots els nostres criteris professionals i les particularitats de cada client, perquè l’experiència sigui cada dia més precisa i personalitzada. Aviat, hi afegirem una opció de validació prèvia. És a dir, quan un treballador dubti de com es comptabilitza una factura, en lloc de preguntar-ho al responsable, ho podrà validar de manera autònoma al programa i aquest li explicarà, didàcticament, com fer l’assentament.
En la majoria dels casos, les incidències detectades s’haurien acabat descobrint igualment, però després de moltes hores de revisió, sovint concentrades en moments de pics de feina com els tancaments trimestrals. Gràcies a la nova eina, a més, el treballador accelera la seva corba d’aprenentatge, ja que té un feedback diari de la seva feina.
Doncs bé, un parell d’anys enrere, disposar d’aquesta solució tecnològica hauria requerit un desenvolupament informàtic de mesos i uns costos de producció de milers d’euros. Amb els recursos actuals, vaig ser capaç de completar-ne una primera versió en un cap de setmana tancat al despatx. És absolutament al·lucinant.
Comparteixo públicament aquesta reflexió perquè crec que és important que el món empresarial prenguem consciència de la gran oportunitat que tenim al davant. Està molt bé fer servir la IA per respondre correus electrònics que ens fan mandra, però l’autèntica revolució consisteix a aplicar-la als processos estratègics de les nostres companyies. Amb la tecnologia actual, una microempresa pot escometre projectes d’alt impacte que, fins ara, estaven a l’abast només de les grans corporacions. Aquest factor pot ser un gran element catalitzador per a un país com el nostre, on la dimensió mitjana de les empreses és tan petita.
Els emprenedors, els empresaris i els directius ens hem de formar i hem d’estar al dia de tot el que està succeint. És evident que tampoc podem desaparèixer i abandonar el nostre dia a dia, però cal alçar la mirada, no tenir por de ser ambiciosos i obrir-nos camí cap a nous horitzons. Els potencials augments de productivitat, de millora de processos i de generació de noves línies de negoci són enormes.
Si em permeteu acabar amb certa ironia, potser algun emprenedor podria inventar un micròfon amb IA que, quan detectés que algun capsigrany, des del balcó d’un ajuntament, comença a dir bajanades, se silenciés de manera automàtica. I, posats a fer, aprofités per aplicar-li una inofensiva però alliçonadora enrampada, que el convidés a reflexionar.