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Opinió

La mort durant les vacances

"T’adones que la filosofia de vida que has predicat per consolar-te del dolor de la pèrdua només es converteix en un imperatiu de consum"

12 de setembre de 2026

Aquest estiu hem tingut moltes pèrdues, no sé què coi ha passat durant aquests mesos que només m’arriben notícies de persones prou joves per haver-se’n anat ja. Accidents, malalties o les que se n’han anat de vacances i ja no han tornat mai més. Persones properes, persones estimades que van marxar amb la il·lusió i la maleta plena i, que ara ja no hi són.

Quan t’assabentes de la notícia passes per la incredulitat i després per la tristesa. La mort durant les vacances és una irrupció brutal perquè és el moment en què menys t’esperes trobar-la, no t’imagines mai que quan estàs aturant la teva vida rutinària i estressada per viure de debò la vida per la qual treballes tot l’any, te’n vagis.

Estem més acostumades a pensar que la mort t’arriba a ple febrer, quan estàs fins al capdamunt de feina, en un embús de trànsit, però no així. I per això acabes l’estiu repetint frases de filosofia de vida: “Hem d’aprofitar cada moment, s’ha de viure intensament, ens hem de preocupar menys per les coses mundanes.”

Però arriba el setembre i tots tornem a les nostres rutines, a l’estrès, a arribar tard a portar la canalla a l’escola, a treballar fins a les tantes perquè ets autònoma. I t’adones que t’has oblidat de totes aquelles frases que vas repetir-te fa tres setmanes que no faries, que estaries més tranquil·la, que no t’estressaries per qualsevol ximpleria i que potser no valia la pena treballar tant o no gaudir del cap de setmana per arribar a temps a una entrega.

T’adones que la filosofia de vida que has predicat per consolar-te del dolor de la pèrdua només es converteix en un imperatiu de consum: compres aquell viatge que no t’atrevies a fer, encetes aquella ampolla de vi que guardaves per a un moment especial o pagues aquella jaqueta que feia una setmana que estava a la cistella virtual de la teva botiga preferida.

I no es tractava d’això, es tractava de viure perquè era massa aviat per morir.

Descansa en pau, Caty.

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