VÍDEO | El banc de sang animal que subministra tot l'Estat és a Sabadell: "Fem una crida perquè necessitem sang de gat"

La Pixel, sense saber-ho, està ajudant a salvar la vida d’altres gats. Primer, un tranquil·litzant suau. Després, una prova diagnòstica per descartar patologies freqüents. Quan tot és correcte, s’extreuen uns mil·lilitres de sang per analitzar i, finalment, es fa la donació, ajustada al seu pes. Si mostra signes clars de patiment o estrès, s’atura el procés. No és el seu cas: l’extracció ha estat un èxit.
El Banc de Sang Animal, ubicat a Sabadell i en funcionament des del 2009, subministra sang i derivats a clíniques veterinàries d’arreu de l’Estat, Portugal i també a escala internacional. Fins aleshores, les transfusions sovint es resolien directament entre animals ingressats, de forma un punt improvisada i poc higiènica. “La necessitat era evident”, exposa Elena Burjachs, directora d’operacions del centre.
La majoria de les extraccions, damunt del terreny
El banc treballa amb dos equips mòbils que recorren el territori per fer extraccions. “Ens movem constantment, fem molts quilòmetres i treballem a l’aire lliure, tant a l’hivern com a l’estiu”, explica la veterinària Lucía Krasnov, membre de l’equip d’extraccions. La major part de les donacions es fan en entorns com protectores, associacions o de la mà de caçadors. “Parlem de caçadors que cuiden bé els animals, per si a algú li grinyola. Normalment, són animals actius i estan sans i en bona forma per a fer donacions”, assevera. “De fet, anar a fer extraccions també ens permet avaluar l’entorn i la salut dels animals, ja que els fem múltiples proves i cures abans de procedir”, afegeix. Igualment, al banc també reben un gruix important de particulars.
El ritme és intens. “En una setmana arribem a extreure unes 80 donacions de gos i, aproximadament, una trentena de gats. Amb un gos podem trigar uns 15 minuts a fer l’extracció, però amb un gat més del doble”, apunta la directora d’operacions. El procediment és més delicat i requereix més temps, per la mateixa naturalesa de l’animal.
"Fem una crida als propietaris de gats"
És precisament la sang de gat la més sol·licitada: “Hi ha cua constant de felins en espera; el que extraiem als gats es distribueix gairebé de forma immediata”. A diferència dels gossos, on es pot mantenir un estoc més estable. “Per això, fem una crida als propietaris de gats”, alerta Burjachs. “És un procés curt, controlat i l’animal no pateix”, assegura.
Igual que en els humans, els animals tenen grups sanguinis. Com exposen les professionals, en gossos, el sistema és relativament senzill —positiu o negatiu—, però en gats hi ha tres grups i les incompatibilitats poden provocar reaccions greus. De cada bossa de sang, es poden salvar fins a tres vides.