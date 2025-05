Creixen les actuacions dels Bombers a Sabadell (+31%) el 2025

Els Bombers del parc de Sabadell estan tenint aquest any feina extra. Observant les dades facilitades pel cos al Diari, en aquests primers cinc mesos han fet 170 sortides més que l'any passat en aquest període, amb més de 700 intervencions en total (+31%). A pesar d'aquesta pujada d'actuacions, entre els efectius locals no hi ha una sensació d'extenuació. "No percebo un cansament o que sigui una qüestió que es comenta en l'equip. Potser fins ara anàvem a 120 km/h i ara anem a 130. No s'està notant tant", manifesta Joan Salve, cap del cos sabadellenc.

La darrera setmana va ser especialment intensa, amb un dels focs més violents dels últims temps, al barri de la Roureda. Precisament, els incendis en edificis són un dels fets que més han augmentat -de 55 a 77-. "No trobem una explicació raonable. No hi ha una causa molt evident. Així com la pujada en assistències tècniques com el rescat en ascensors pot respondre a l'apagada general del 28 d'abril, en altres situacions és més difícil identificar els motius", admet el cap.

També per causes desconegudes, on creix especialment la presència de dotacions de Bombers és en la mobilitat, amb més intervencions en accidents de trànsit. "No tenim la sensació que hàgim de fer més sortides en aquest sentit, però és una qüestió circumstancial. No es deu a cap canvi de protocol", especifica Salve sobre una tipologia d'actuació que han passat de 25 a 61.

Preocupa la crema de contenidors

Una de les incidències que més preocupa és la crema de contenidors, lligat al vandalisme. En el que va d'any, s'han cremat més de 110 contenidors. En aquest context, Bombers treballa de manera coordinada amb l'Ajuntament, el servei de neteja d'Smatsa i la Policia Municipal per afrontar la qüestió a Sabadell, una de les ciutats catalanes amb més casos registrats l'any passat. Per ara, sense un patró que serveixi per donar pistes i poder reduir els actes vandàlics en aquest sentit, malgrat que proliferen especialment els caps de setmana i alguns barris són escenaris més freqüents.

Ampliació de l'equip

Salve avisa que en les pròximes setmanes s'ampliaran els efectius del parc, amb més personal per donar resposta a les urgències. També arribaran els forestals a la campanya d'estiu. Alhora, els vehicles s'han renovat amb l'objectiu de millorar l'eficiència del cos. "Les estadístiques no ens preocupen tant i no és on dediquem els esforços. La nostra feina és actuar", remarca.

Crida al civisme

A les portes de l'estiu, fa una crida al civisme i la responsabilitat individual. "Sobretot amb el mobiliari, hem de pensar que ho hem pagat tots. A casa nostra cuidem les coses. Al carrer hem de fer el mateix. I mantenir les mesures de prevenció", puntualitza sobre les conductes que poden evitar un accident. Les càrregues elèctriques, com els patinets, estan en el punt de mira.

Mesures de prevenció

Un dels factors que van provocar que el foc de la Roureda tingués un comportament molt agressiu és que les finestres estaven obertes. Això va fer córrer l'aire i va alimentar la flama. "Els focs més grans sempre tenen ventilació. És important que ara que ve la calor, siguem especialment curosos a les llars", adverteix. Si s'obren les finestres, cal evitar deixar aparells electrònics com els mòbils endollats i, evidentment, no deixar espelmes enceses, entre altres accions. Mesures que poden evitar una desgràcia que posi en risc la nostra salut.