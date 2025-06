FOTOS | Un camió perd la càrrega en mig d'una rotonda a Sabadell

Un camió ha perdut la càrrega aquest matí en mig d'una rotonda del barri de Can Llong de Sabadell, concretament al carrer de Còrdova. Part de la mercaderia que portava el vehicle s'ha desequilibrat i ha foradat la tela que fa de paret al remolc, cosa que ha suposat la pèrdua parcial del carregament. El succés ha generat malestar amb els veïns a causa de la perillositat del material que transportava el camió, "pesant i afilat" i han reiterat que "no és un fet puntual".

Els veïns de la zona han alertat del possible desenllaç fatal que hagués pogut suposar la càrrega en cas de caure a sobre d'algú o de "l'efecte ganivet" que hauria pogut generar si hi hagués hagut algú a prop. "Estem farts de dir que per aquí no hi haurien de passar camions d'aquestes característiques! Cada vegada hi ha més accidents i algun dia hi haurà un problema greu", asseguren.

Fotos de Juanma Peláez