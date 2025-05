“He firmat contracte on feia pràctiques”: el testimoni de cinc estudiants del Castellarnau

L’Albert, la Marta, l’Àlex, el Mario i el Bruno expliquen com viuen els seus estudis a l’Institut Castellarnau: des dels motius per escollir FP fins als seus plans un cop acabin la formació

Treballar abans d’acabar els estudis, seguir formant-se o fins i tot muntar un negoci propi. A l’Institut Castellarnau, cada alumne viu l’FP a la seva manera i té uns plans diferents quan acabi; però tots tenen clar que és una porta oberta al futur. Parlem amb cinc joves que han trobat en els cicles formatius molt més que una alternativa: una oportunitat real per avançar, decidir i créixer professionalment.

“He firmat contracte on feia pràctiques”

“Els cicles formatius són un pla perfecte si el que vols és trobar feina ràpidament”, diu l’Albert Llop. Fa un cicle superior d’automoció i ja ha començat a treballar. “He firmat contracte on estava fent pràctiques”. Quan va acabar batxillerat, l’Albert no tenia clar cap on tirar. “A la meva família hi ha moltes persones que es dediquen a la mecànica i vaig decidir tirar per aquí”, detalla.

“Els cicles de sanitat són molt vocacionals”

La Marta Díaz va deixar el batxillerat el primer dia de classe. S’ho va repensar i va decidir fer un cicle formatiu d’emergències sanitàries. “Tinc clar que no em vaig equivocar, he après moltíssimes coses i tinc ganes de començar a treballar a l’ambulància”, explica. Igualment, afirma que es planteja seguir estudiant per acabar graduant-se en Infermeria. “És un cicle bonic i vocacional, de valors”, conclou.

“Quan acabi l’FP aniré a la universitat”

L’Àlex León estudia un cicle superior de Dietètica. “Les sensacions són molt bones”, admet. L’Àlex explica que “vaig decidir fer un cicle perquè no vaig poder entrar a la carrera” i afegeix que “quan acabi tinc pensat anar a la universitat a estudiar una carrera diferent”. L’Àlex detalla que a l’FP hi ha molts perfils d’estudiants diferents: “Hi ha gent que quan acabi es posarà a treballar, altres que seguiran estudiant...”.

“Tinc pensat seguir fent formació”

“Quan vaig acabar batxillerat vaig valorar moltes sortides i aquesta és la que em va encaixar més”. El Mario Corral estudia un cicle superior d’automoció i “quan acabi tinc pensat continuar fent pràctiques a la Renault, formant-me i adquirint experiència”. El Mario valora molt positivament la Formació Professional: “Té múltiples alternatives i això està bé”.

“Vull muntar el meu centre de dietètica”

El Bruno Gómez ha compaginat el grau superior de Dietètica amb una feina a temps complet en un gimnàs. “Ha estat complicat gestionar-ho tot, però es pot fer”, admet. “Vaig veure que estudiar a l’institut Castellarnau em permetia aquesta opció”, afegeix. El Bruno té pensat centrar-se en l’emprenedoria quan acabi el curs. “M’agradaria muntar el meu propi centre de Dietètica”, conclou.