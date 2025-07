La parella que col·loca els veïns de Sabadell al voltant del taulell

Amb moltes partides a l’esquena, en Jordi Boté i la Gemma Rius van preparar els daus per a la gran jugada mestra: obrir una botiga de jocs de taula a Sabadell. Era l’estiu del 2022, i el context els va empènyer a transformar la seva afició en projecte vital. “Ens agraden molt els jocs de taula i ens vam trobar en un moment de canvi”, recorden.

A les prestatgeries de Jugalia hi conviuen un miler jocs diferents. “He jugat a menys de la meitat dels que tenim aquí, però a la meva vida n’he jugat a més de mil calculo”, diu el Jordi, entre rialles. Les hores de partida es tradueixen en un criteri afinat a l’hora de recomanar. “Et preguntem amb qui jugaràs, què t’agrada, què busques, quina sensació vols... i a partir d’aquí et recomanem”, detallen. Tot això en un moment en què, segons expliquen, el joc de taula viu una bona època. “Després de la pandèmia, el mercat ha crescut molt. La gent busca opcions per desconnectar de les pantalles i passar temps de qualitat amb família i amics. I els jocs de taula són perfectes per això”.

A l’espai hi ha una ludoteca amb prop de 200 jocs oberts que es poden provar allà mateix, gratuïtament. També es poden l

David Chao

També han detectat un canvi d’actitud en els més joves. “Abans semblava que només jugaven els friquis. Ara molts adolescents ja coneixen i juguen habitualment, i això és molt positiu. Hem trencat la barrera”, celebra el Jordi. Quan aquest periodista li pregunta si ja toca guardar el Monopoly, la parella riu: “Si t’agrada, juga-hi, només faltaria. Però cada setmana surten entre deu i quinze jocs nous editats aquí; tens molt per descobrir!”. Ara bé, entre Monopoly i Candy Crush ho tenen clar: sempre és molt millor fomentar el moment d’amics o família reunits al voltant del taulell. I evitar dispersar-nos pel sofà amb el mòbil enganxat al nas. Això sí, enfadar-se jugant a vegades forma part de la recepta. “Hi ha jocs que són per molestar una mica els altres”, reconeix el Jordi, amb un somriure. I sí, a vegades et fan la guitza, però això no vol dir que el joc hagi anat malament. Al contrari: vol dir que tothom hi estava implicat. “És divertit, ja està. I si no ve de gust discutir, sempre hi ha alternatives com els jocs cooperatius, que estan de moda, i permeten guanyar o perdre tots plegats”.

I si parlem de valors, també juguen fort. Donen suport als jocs fets aquí. “Hi ha autors catalans molt bons, que s’estan donant a conèixer”, conclouen.