L'Ajuntament de Sabadell va iniciar una campanya per prevenir el soroll durant les nits d'estiu mitjançant el lema "Gaudeix del terraceo sense fer massa jaleo", i ha generat crítiques a les xarxes socials per l'ús de castellanismes innecessaris. Diversos usuaris han expressat la seva indignació davant la manca d'ús de sinònims genuïns per, així, aprofitar les paraules terraceo i jaleo per completar la rima. Tot i que està escrit en cursiva, cosa que demostra que està fet expressament, la principal queixa continua sent "la poca necessitat", com diuen alguns usuaris a les xarxes socials, de fer servir paraules en castellà quan es pot dir el mateix en català i es critica que "les institucions han de donar exemple i vetllar per la llengua".

La iniciativa s'emmarca en la campanya de civisme que el consistori desplega al llarg de l'any sota el lema "Si ho fas bé, tot encaixa!" i, en aquest cas, porta el missatge que ha generat polèmica. La proposta, aplaudida per molts sabadellencs que hi donen suport, incideix que la importància de l'oci nocturn i el descans veïnal siguin compatibles. D'aquesta manera, diverses terrasses de bars disoposaran dels adhesius a les seves taules i es distribuiran ventalls amb el lema de la campanya.