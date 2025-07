Inestabilitat i baixada de les temperatures: així es presenta la setmana a Sabadell

Sabadell es prepara per viure una setmana marcada per la inestabilitat. Després d'un inici de juliol amb temperatures per sobre dels 30 graus cada dia, els termòmetres experimentaran a partir d'aquest dilluns una baixada de temperatures que suavitzaran l'ambient.

De fet, la setmana arrenca amb les nuvolades com a grans protagonistes. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) apunta la possibilitat de viure alguns ruixats en les pròximes hores, entre el dilluns a la nit i la matinada del dimarts.

Sigui com sigui, els núvols taparan el cel de la ciutat, un fet que permetrà rebaixar les màximes fins als 30 graus en les pròximes jornades. A la resta del país, la tònica serà similar, amb algun avís per precipitacions importants al litoral i prelitoral durant la setmana.