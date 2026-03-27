La CUP reclama mesures urgents per facilitar l'accés a l'habitatge a Sabadell

La CUP ha situat l’habitatge al centre del debat polític amb una nova conferència celebrada aquest divendres al Centre Cívic Cal Balsach de la Creu Alta. L’acte, emmarcat en una sèrie de trobades arreu del territori, ha servit per exposar les propostes de l’organització davant una crisi que consideren "estructural i cada cop més greu". La jornada ha combinat una mirada nacional amb l’aterratge de mesures concretes al món municipal, amb especial atenció a la realitat sabadellenca.
El portaveu de la Crida per Sabadell, Oriol Rifer, ha estat especialment contundent en la diagnosi local. Ha advertit que "estem afrontant una de les crisis d’habitatge més greus que hem viscut a la història d’aquest país" i ha remarcat que, en el cas de Sabadell, la situació és "desesperada per moltes famílies". Segons ha explicat, el sensellarisme és només "la punta de l’iceberg d’un problema que afecta milers de persones".
Rifer ha denunciat que els preus actuals "són totalment inassumibles per la major part de la població" i ha carregat contra el govern municipal, a qui acusa d’"incapaç de donar respostes després d’anys de mandat". En aquest sentit, ha criticat que no s’hagi impulsat habitatge públic de manera efectiva i ha posat en dubte els anuncis futurs, assegurant que "la ciutadania està cansada de grans titulars".
En clau de propostes, ha defensat una guia municipal impulsada per la CUP per dotar els ajuntaments d’eines concretes. Ha insistit que "ja no ens val que ens diguin que la culpa és d’altres administracions" i ha reivindicat "la capacitat local per actuar". Entre les mesures, ha recalcat la necessitat de "blindar l’habitatge públic perquè no entri al mercat especulatiu, reforçar els recursos del pla local i regular elements com els pisos turístics".
També ha posat el focus en l’emergència social del sensallarisme a Sabadell, reclamant un alberg públic com a resposta immediata i advertint que "no ens podem permetre tenir veïns dormint al carrer". Tot i això, ha subratllat que "el problema és estructural i requereix polítiques de fons".
Per la seva banda, la diputada de la CUP Laure Vega ha ampliat la mirada i ha situat la crisi com "un problema de país". Ha defensat que "les diferències territorials amaguen una mateixa arrel: la dificultat d’accés a l’habitatge, especialment per als joves".
Vega ha remarcat que cal frenar l’escalada de preus perquè, segons ha dit, "ni tan sols congelar-los seria suficient, ja que ara mateix ja no hi podem accedir". Finalment, ha defensat "una intervenció pública més decidida i la necessitat de limitar l’acció dels fons d’inversió", advertint que "el que està en joc és el dret a viure als barris i ciutats del país".