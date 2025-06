Les flames han causat danys materials, però no hi ha hagut cap ferit

Doble intervenció dels bombers aquesta matinada a Sabadell. A les 02:10 h, el cos ha rebut un avís d'incendi al carrer de Sant Ferran, concretament a la cantonada amb el carrer de Reina Elionor, al barri de Gràcia. S'han cremat dos contenidors, per causes desconegudes, i, en conseqüència, un vehicle i un fanal han quedat afectats a causa de les elevades temperatures causades per les flames.

D'altra banda, a les 03:16 h, a la carretera de Mollet, a l'altura del número 20, al barri de l'Avinguda-Eixample, un vehicle i un contenidor s'han incendiat. De moment, tampoc se'n saben les causes, però en cap dels dos incidents hi ha hagut ferits, més enllà de les afectacions materials. Tot i això, tot ha quedat en un ensurt i el problema no ha transcendit.