Veïns de Sant Oleguer denuncien l'estat d'abandonament de les escales del camí de Can Quadres

Veïns del districte de Sant Oleguer, a Sabadell, alerten de l'estat de degradació en què es troba un dels accessos al camí de Can Quadres, concretament les escales que des del mirador de l'avinguda Ègara baixen fins al camí. Un trajecte que acostumen a freqüentar caminants, corredors, persones amb gossos... I que connecta la zona amb el riu Ripoll, el Complex Esportiu Olímpia i La Bassa.

Aquest divendres 20 de juny, a les xarxes socials una usuària (@meri1427) va denunciar la situació: “Les escales del tanatori al camí de Can Quadres necessiten manteniment de la vegetació urgent. Està que sembla una selva i no s’hi pot passar!”.

Arran d’aquesta denúncia, aquest dissabte 21 de juny, hem pogut preguntar l'opinió de diversos veïns confirmant l'estat de deixadesa i reclamant la restauració del pas.

Els esglaons de fusta

DAVID CHAO

Elisabeth Lara, veïna de la zona, passejava el gos per l’entorn i assegura que l’estat del camí ha empitjorat en els últims mesos. “El camí està en mal estat. Cal netejar-lo i restaurar les escales, ja que la fusta està aixecada i plena d’estelles. Això acostuma a ferir les potes dels gossos. Per això, ja no passem per allà directament”, explica.

Guillem Buxó acostuma a creuar el pas quan fa esport

DAVID CHAO

Guillem Buxó, també veí del barri, fa sovint esport per la zona i inclou aquest tram a les seves rutes de cursa. Assegura que “actualment està deixat, i per a la gent gran és molt delicat moure’s per aquesta zona. No és recomanable”. També destaca que “la vegetació ocupa l'espai i és un perill”, i adverteix que “quan plou, els esglaons rellisquen molt i poden causar caigudes”. Així mateix, remarca que l'estat de l'espai propicia actituds incíviques: “El fet que estigui tan mal cuidat fa que la gent tampoc ho respecti, i sovint hi ha diversos excrements de gos repartits per la zona.”