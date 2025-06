“Hi ha gossos que pateixen molt amb l’explosió dels petards per Sant Joan”

Ajuntament de Sabadell i entitats animalistes emeten recomanacions per a minimitzar l'efecte dels petards en els animals

“Estava passejant amb la Kiwi, la meva gossa, al parc de Catalunya, quan l’explosió d’un petard a escassos metres la va espantar”, recorda la Clara Rodrigo, que té marcat al calendari el 23 de juny. Anava deslligada –a la zona habilitada per fer-ho– i va escapar, atemorida. La història va acabar amb un final feliç hores després, quan la gossa va retornar a casa pel seu propi peu, però, des d’aleshores, pren mesures per evitar exposar la Kiwi al soroll de les explosions.

Propietaris de gossos de Sabadell han fet una crida d’alerta per a conscienciar a veïns dels riscos que comporta el soroll dels petards a les portes de Sant Joan. Sílvia Carbonell, membre de l’asociació Propietaris de Gossos Sabadell, alerta que aquestes dates coincideixen amb un augment important dels casos de gossos perduts. “S’espanten, fugen i, de vegades, aconsegueixen escapar-se de la corretja. És desesperant”. Explica també que no només els animals pateixen: també persones amb sensibilitat auditiva també veuen limitada la seva llibertat. “Acabem tancats a casa amb les persianes abaixades, aguantant com podem”, lamenta.

Des de la Brigada Animal Sabadell, Alba Bernabeu apunta que el problema s’ha estès molt més enllà de la nit de Sant Joan. “Ara no es tiren petards només per Sant Joan, sinó tot l’estiu. Fa setmanes que a Sabadell se senten explosions per tot arreu. “Hi ha gossos amb fòbia al soroll i això genera un problema molt gran”, adverteix. Al Solar dels Gats, els animals també viuen l’impacte dels petards. A través d’un vídeo a Instagram, van denunciar quin és l’estat de tensió que viuen els animals. “Una nit de Sant Joan pot provocar infarts”, assenyalen des de les entitats.

Algunes recomanacions per Sant Joan

La prevenció és la millor aliada, segons la veterinària Irene Garcia, que recomana consultar el veterinari per valorar si cal algun tipus de suplement o medicació suau, i preparar la llar perquè sigui un espai de refugi. “És important disposar d’un espai tranquil dins de casa, amb material que pugui esmorteir el soroll, com conglomerats insonoritzants. També mantenir l’ambient fresc, amb aigua a disposició i una rutina calmada”, explica Garcia. Una altra recomanació que comparteix és no deixar els animals sols, especialment durant les hores més crítiques. “És millor fer passejos més curts abans que comencin les explosions i fer activitats calmades dins de casa”.

També des de l’Ajuntament de Sabadell se sumen a les recomanacions: “Per protegir els animals de companyia durant la revetlla, es recomana oferir-los un espai segur, passejar-los abans i evitar deixar-los deslligats”, exposen. I fan una sèrie de recomanacions: