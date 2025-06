La Crida reclama més transparència en la concessió de la casa Grau a la Fundació Banc Sabadell

La Crida per Sabadell reclama més transparència al Govern en la relació amb la Fundació Banc Sabadell per crear el Sabadell, Centre de Cultura a la plaça del Gas. La formació alternativa ha denunciat aquest divendres en roda de premsa des d'aquesta ubicació que "la manca de concreció i planificació genera dubtes" perquè no comparteix el model que s'està seguint per cedir la casa Grau i l'edifici que té annex, propietats municipals, a la fundació, mitjançant una concessió.

En la confecció d'aquest nou pol cultural de la ciutat, la Crida reclama saber qüestions com la durada de la concessió, si tindrà un cànon i quin paper tindrà la ciutadania en aquest espai, així com quina afectació podria tenir l'opa del BBVA al Sabadell en aquesta operació. L'Ajuntament ha comprat recentment el Museu del Gas, a la mateixa plaça, per gairebé 3,2 milions d'euros a Naturgy, i la Crida aixeca la veu perquè creu que "de nou, la ciutat claudica davant grans empreses i ara regalem el nostre patrimoni al Banc Sabadell", segons ha dit el portaveu de la Crida, Oriol Rifer. La intenció municipal és cedir els dos edificis perquè els rehabiliti i adequï la Fundació Banc Sabadell, a canvi que els faci servir com a seu cultural amb l'exposició de diverses obres d'art de la seva col·lecció com a part del Sabadell, Centre de Cultura, la qual cosa segons Rifer es tradueix en la privatització d'un espai públic per donar resposta als interessos de l'entitat bancària.

La Crida manté la proposta de recuperar la casa Grau com a casa de la llengua i la cultura local, tal com va proposar al ple el 2024, però no va prosperar. La formació sabadellenca aposta perquè si es fa una concessió d'un espai o equipament públic sigui cap a una entitat social o sense ànim de lucre. En relació al projecte de Sabadell, Centre de Cultura, també es pregunten què passarà amb el vapor Pissit, que es preveu que també formi part de la iniciativa.

El regidor Guillem Roure Fuster ha lamentat que el Govern aposti per "projectes bolet" com aquest, que qualifica de "buit i irreal" i que suposa "un regal espectacular a la fundació", com a conseqüència "de la manca de planificació i del pla de museus que portem anys reivindicant", una estratègia que hauria de definir el paper que haurien de jugar en els pròxims anys els museus d'Art i d'Història, entre altres equipaments culturals que hi ha a Sabadell.