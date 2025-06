Missió Ariel: un grup de l'Astronòmica de Sabadell, clau per al seu llançament el 2029

Deu membres de l'entitat han estat guardonats per la seva "valuosa contribució de dades" i per aportar informació a partir d'imatges

Un grup de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell ha estat guardonat per la seva aportació en dades per investigar els exoplanetes ja descoberts i aportar-ne informació necessària per poder dur a terme un perfecte llançament de la missió Ariel, prevista pel 2029. "En astronomia hi ha molta col·laboració i, des de l'entitat, hem fet molta feina per ajudar als professionals i que puguin analitzar les nostres dades de manera més exacta", comenta Albert Morral, director científic i membre de l'associació.

Arran de la previsió d'enviar a l'espai el satèl·lit Ariel, d'aquí a quatre anys, s'ha obert un fòrum en el qual tothom qui vulgui i hi estigui interessat pugui aportar dades d'interès i informació de servei. "Amb aquesta feina es vol afinar la informació d'aquests exoplanetes per entendre'n el comportament i conèixer-ne la composició", apunta Morral.

El gran telescopi de l'Observatori Astronòmic de Sabadell

Juanma Peláez

Com es fa aquest estudi?

Per tal que l'Ariel pugui estudiar en detall tots els exoplanetes, es necessita una gran feina prèvia de recopilació de dades i això és el que ha fet aquest grup d'investigació. "Han aconseguit dades molt difícils d'obtenir i se'ls ha valorat molt positivament". A simple vista, la feina és senzilla, però té una gran complexitat: mitjançant imatges es pot descobrir informació extremadament valuosa per dur a terme l'estudi. "Potser fem una foto per minut durant quatre hores i amb aquestes imatges i un programari especial d'anàlisi de dades podem saber la mida, la massa, la densitat o l'òrbita, per exemple, entre moltes altres variables d'interès", apunta.

Així, només mitjançant imatges, es pot recopilar una informació de gran valor i utilitat per estudiar correctament i analitzar a fons els exoplanetes. "Amb imatges preses des de Sabadell, Andalusia o Canàries s'ha fet una gran contribució per afinar al màxim la utilitat del satèl·lit Ariel i això és pel que el grup de l'Astronòmica ha estat premiat", apunta. Els membres de l'associació que han estat reconeguts han estat Antelm Ginard, Florence Libotte, Florenci Carretero, Gemma Domènech, Joan M. González, Josep M. Vilalta, Mercè Correa, Trinidad Poyato, Xavier Bros i Antoni Celiá.