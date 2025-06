Instal·len una malla per reforçar el talús del Taulí

En els darrers mesos s’han instal·lat dues malles protectores dels talussos del riu Ripoll al costat de l’heliport de l’hospital Parc Taulí i al camí del riu, passat el pont de Castellar. Segons expliquen fonts de l’Ajuntament consultades pel Diari, en el cas del talús del Taulí “es va detectar la necessitat urgent d’estabilitzar aquest talús, que s’ha vist afectat per les precipitacions intenses dels últims mesos”. La Plataforma en Defensa del riu Ripoll, però, ha denunciat aquesta setmana en un comunicat que les obres s’havien fet sense llicència, un extrem que des de l’Ajuntament es nega i s’assegura que “els treballs s’han executat en el marc de la llicència d’obres atorgada i d’acord a aquesta llicència”.

Concretament, des de la plataforma es denuncia que les obres del talús del Taulí, promogudes pel consorci de la corporació sanitària, van començar el mes de març i van finalitzar el mes d’abril, però assenyalen que la llicència d’obres es va aprovar el 5 de maig, per la qual cosa “les obres, amb una certa complexitat i perillositat d’execució, es van realitzar al marge de la preceptiva llicència d’obres, la qual es va obtenir un cop finalitzades”. En canvi, les mateixes fonts municipals detallen que la llicència es va atorgar el 5 de maig i les obres van finalitzar a final d’aquell mes, i no l’anterior, per tant, amb llicència. “La fase inicial i preparatòria dels treballs es va iniciar de manera prèvia, tenint en compte també que es tractava d’una actuació urgent i que per garantir la seguretat calia iniciar-la com abans millor. En tot moment, des de l’Ajuntament s’ha fet seguiment de l’actuació”, afegeixen.

Plataforma i Ajuntament també discrepen sobre els efectes de la ubicació de l’edifici Ripoll de l’hospital, inaugurat el 2022 a prop del talús. El consistori assegura que l’equipament no es troba dins la zona de risc identificada en l’estudi de riscos geològics elaborat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i que “quan es va dur a terme la seva construcció es van emetre els informes corresponents verificant la legalitat i adequació de l’emplaçament d’aquest edifici”, així com es va fer una fonamentació específica i estabilització dels talussos. La plataforma, per la seva part, considera “molt greu” que s’autoritzés construir l’immoble en aquesta zona, “per les importants conseqüències en cas d’originar-se unes més que possibles esllavissades i que ara s’han afanyat a intentar minimitzar”.

L’edifici Ripoll es va inaugurar el 31 de maig de 2022 amb la presència de l’aleshores president de la Generalitat Pere Aragonès. Disposa de tres plantes d’hospitalització amb un total de 96 llits.