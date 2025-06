Dispositiu conjunt per blindar la seguretat per la revetlla de Sant Joan a Sabadell

Els cossos de seguretat de Sabadell es coordinen per a garantir una revetlla sense incidències

Ampli dispositiu de seguretat i serveis a Sabadell amb vista a la nit de Sant Joan, una de les més concorregudes i festives de l’any. L’objectiu, segons el consistori, és garantir la convivència i prevenir el risc d’incendis sense renunciar a l’essència de la celebració. Adrián Hernández, tinent d'alcaldessa, fa una crida a la responsabilitat i sosté que s'actuarà amb contundència davant les actituds que afectin la convivència: "Esperem una revetlla tranquil·la i apel·lem a la responsabilitat ciutadana". Segons Hernández, els dos darrers anys la festa s’ha desenvolupat sense incidències greus, més enllà d’alguns casos puntuals de crema de contenidors.

La nit del 23 al 24 de juny comptarà amb el doble d’efectius de la Policia Municipal patrullant els carrers respecte a un dia laborable. El sotsinspector Joan Jordán detalla que, a més de reforçar-se les patrulles uniformades, "treballarem amb drons fent vigilància aèria i també amb agents sense uniforme, que estaran a disposició de la ciutadania i realitzaran controls de trànsit i d’alcoholèmia". Durant les últimes setmanes, els agents ja han intensificat la inspecció dels punts de venda de material pirotècnic. Per evitar actes vandàlics, la Policia Municipal desplegarà una vigilància específica de contenidors i detecció de possibles focus d’incendi.

La presència policial es coordinarà amb els Mossos d’Esquadra, que incrementen un 20 % el torn de nit. L’intendent Enric Cervelló explica que "també hi haurà agents de paisà i controls preventius per garantir una revetlla tan tranquil·la com la dels últims anys".

Joan Salve, cap del parc de Bombers de Sabadell, confirma que "incrementem la plantilla un 50 % i hem habilitat un espai per coordinar-nos amb l’ADF". El dispositiu incorpora també l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF). El cap operatiu de l’entitat, Jordi Nou, afegeix que la seva tasca és "alliberar els bombers de les emergències més petites per tal que puguin centrar-se en els focs que realment ho requereixin".

Dispositiu Sant Joan

DS

A Sabadell s’han autoritzat 23 revetlles populars al carrer distribuïdes per diferents barris i dues fogueres tradicionals als sectors del Torrent del Capellà i de Gràcia. En aquestes últimes, voluntaris de Protecció Civil faran tasques de control. "Estarem sobre el terreny supervisant", precisa Luis de la Torre, representant del cos de voluntariat. Paral·lelament, s’han precintat àrees de pícnic i espais propers al bosc –Sant Vicenç de Jonqueres, Sant Julià d’Altura i el Molí de l’Amat– des del migdia del 23 fins al matí del 25 de juny.

Reforç de la neteja

La gestió dels residus i la neteja és un altre pilar del dispositiu. Mar Molina, tinenta d’alcaldessa d’Espai Urbà, explica que el servei de neteja viària es reforçarà la matinada de Sant Joan i que, malgrat ser festiu, el servei funcionarà com un laborable. "Volem que Sabadell es llevi com si no hagués existit cap revetlla".

Per minimitzar riscos, abans de la festa es buidaran tots els contenidors de paper i cartró, i després de la revetlla es reforçarà la recollida dels contenidors de vidre a la zona centre i als punts de més afluència nocturna. «Això evita que els contenidors es converteixin en material combustible

Un estiu sota la prevenció d’incendis

La revetlla s’emmarca dins d’un Pla de Prevenció d’Incendis Forestals que l’Ajuntament desplega durant tot l’estiu. Sílvia Garcia, regidora de Transició Ecològica, recorda que "els últims mesos s’ha actuat en 1.600 hectàrees del rodal, desbrossant marges de camins i netejant àrees d’estada i parcs periurbans". Aquesta neteja contínua redueix la càrrega de combustible i en limita l’abast en cas de foc.

Per reforçar aquest dispositiu, l’Ajuntament ha aportat 7.500 euros a l’ADF per adquirir un nou vehicle tot terreny equipat amb kit d’extinció, una inversió que se suma als 12.000 euros anuals destinats a formació i manteniment del voluntariat.