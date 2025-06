Consulta el programa de la Festa Major de Can Rull de Sabadell

La Festa Major de Can Rull 2025 arriba carregada d’actes per a tots els perfils: familiars, joves, culturals i tradicionals. El tret de sortida serà aquest divendres a la tarda amb una actuació del coro rociero Almas Marismeñas (19 h), seguida d’una exhibició de hip hop a càrrec de BeFrequency (20 h), just abans del tradicional pregó (20.30 h), que donarà pas a una mostra de balls de l’escola Harmony (21 h).

Dissabte d’activitats i vermutada popular

El dissabte arrenca amb força ritme: la Tabalada de Sentinellas d’Arkemis (10 h) marcarà l’inici d’una jornada plena d’activitats. A les 10:30 h, els més petits podran gaudir de l’obra infantil Los 4 elementos, seguida d’una ballada de sardanes (11:30 h), que donarà pas a una esperada vermutada popular a les 13 h. El president Juan Moreno destaca que "serà un espai de trobada intergeneracional després d’un matí pensat per a famílies amb infants”.

A la tarda, hi haurà una exhibició de karate a càrrec del Makoto Dojo (17 h), sevillanes (17:15 h) i un espectacle de dansa amb el Cuadro de Ball San Sebastián de los Ballesteros (20 h). El gran fi de festa de dissabte el posarà l’actuació d’una orquestra a les 23 h.

Diumenge de paella i tradició

El diumenge també arriba farcit d’activitats populars: a les 11 h, la festa Holi tenyirà Can Rull de colors, seguida de la festa de l’escuma (12:30 h), una de les cites més esperades per a la canalla. A les 14 h es servirà la tradicional paella popular, per a la qual, segons informa l’organització, els tiquets ja estan exhaurits.

La tarda continuarà amb tallers organitzats pels Casals de la Gent Gran (17 h), una actuaciCan Rull celebra una Festa Major inclusiva i vibrant per a tots els públicsó d’havaneres (19:30 h) i el tradicional rom cremat (20:30 h). L’últim acte serà l’espectacle de focs artificials a les 23 h, que posarà punt final a una Festa Major que busca consolidar-se com una celebració oberta, participativa i cohesionadora del teixit veïnal.

DIVENDRES 13 DE JUNY

18:00h – Teatre, al Auditori del Centre Cívic a càrrec de A.C. Vidalba. Obra: "El garito de luna"

19:30h – Coro rociero a càrrec de Almas Marismeña

20:00h – Exhibició de Hip Hop a càrrec de BeFrequency

A la mitja part – Pregó, a càrrec de Maria Sánchez de l’Associació de Veïns

21:00h – Exhibició de balls a càrrec de Harmony

22:30h – Disco mòbil familiar

DISSABTE 14 DE JUNY

10:00h – Tabalada, a càrrec de Sentinelles d’Arkèmís. Recorregut: Carrer Albéniz, Juli Garreta, Estanislau Figueras, Gustavo Adolfo Bécquer, Salustri, Tacit, Sant Isidor, Lluis Companys

10:00h – Exposició de pintura al oli, per alumnes d’Emília Puig. Lloc: Centre Cívic de Can Rull

10:30h – Obra teatral infantil "Los 4 elementos" a l’Auditori del Centre Cívic

11:00h – Matinal infantil a càrrec de SMATSA

11:30h – Sardanes

13:00h – Vermut rumbero amb actuació de Tumbaos

17:00h – Exhibició de karate – Makoto Dojo

17:15h – Exhibició de sevillanes

17:30h – Exhibició activitats Vidalba

19:00h – Actuació AMPA Can Rull

20:00h – Quadre de ball i coro rociero, a càrrec de San Sebastián de los Ballesteros

23:30h – Gran orquestra La Chamuvera

DIUMENGE 15 DE JUNY

10:00h – Marinal de boixets i activitats manuals a càrrec del Local Social Pensionista Cifuentes

11:00h – Teatre, al Auditori del Centre Cívic a càrrec de A.C. Vidalba: "El garito de luna"

11:30h – Festa Holi

12:30h – Festa de l’escuma

14:00h – Paella popular (tiquets a la venda a l’associació de veïns fins a exhaurir existències)

17:00h – Tuna Barcelona, per amenitzar la paella

17:00h – Exhibició de tallers, a càrrec del Casal Gent Gran Can Rull

19:00h – Entrega de premis per a la gent gran del barri i matrimonis 50 anys

19:15h – Discurs 25 aniversari CAP Can Rull

19:30h – Havaneres, a càrrec de Mestre d’Aixa, amb degustació de rom cremat

22:00h – Focs de fi de festa, a càrrec de Sentinelles d’Arkèmís