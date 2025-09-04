Ambient festiu i gran arrencada a la fira d'atraccions de l'Eix Macià

La fira d'atraccions de l'Eix Macià ha arrencat oficialment aquest dijous 4 de setembre, un dels espais més icònics i multitudinaris de la Festa Major de Sabadell. Un primer dia amb ambient intens, on destaquen els grups de joves i famílies que aprofiten l'oferta especial de 2x1 en atraccions (pel preu d’una entrada es poden gaudir dues atraccions), una proposta que converteix el dijous de fira en una oportunitat perfecta per treure el màxim profit a l’experiència.
La responsable de l’organització de la fira, Estel Hidalgo, ha mostrat la seva satisfacció amb l’arrencada: “Acabem de començar i ja hi ha molt bon ambient, amb una participació molt positiva”.
Hidalgo ha destacat que enguany hi ha una nova atracció pensada especialment per al públic jove i ha remarcat els esforços que implica posar en marxa un esdeveniment d’aquesta magnitud: “Organitzar una fira d’aquestes característiques comporta molts reptes i superar inconvenients per tenir tot a punt per al primer dia”.
Pel que fa a la col·laboració amb l'Ajuntament de Sabadell, Hidalgo ha valorat de forma positiva el treball conjunt: “La col·laboració amb l’Ajuntament ha estat molt bona; entre tots ens hem de preocupar per complir diversos requisits de seguretat. Això és fonamental per assegurar un bon funcionament de la fira”.
En total, aquesta edició compta amb 82 atraccions distribuïdes per tot l’Eix Macià. “S’ha de venir a gaudir, sobretot amb la canalla; creant un ambient saludable i agradable”, ha volgut recordar Hidalgo.
Famílies i firaires
L’ambient familiar ha estat protagonista, el paisatge de l'Eix Macià s'ha omplert de canalla, cotxets i pares fatigats i preocupats. Francisca Reches, que ha vingut amb tota la família, valorava l’oferta del dia: “Com a la família som molts i fem ús del 2x1 per gaudir tots de les atraccions. Els pares ja estem una mica cansats, però els petits tenen moltes ganes de celebrar la festa de la ciutat”.
En la mateixa línia, Sergio Pérez comentava l’expectació de les seves filles: “Tota la família està il·lusionada per la fira, sobretot les nenes. Aprofitem el 2x1 que és ideal per nosaltres i així gaudim amb tranquil·litat". Sobre la resta de la celebració ha remarcat un dels concerts: "A més, una de les nostres filles està molt emocionada pel concert d’Abraham Mateo, serà la bomba”.
També hem pogut parlar amb diversos firaires, aquests han expressat les seves impressions del primer dia. Adrià Bustos i David Álvarez, al capdavant d’una paradeta de punteria amb escopeta, asseguren: “La fira de Sabadell és la millor que hi ha pels firaires, no hi ha cap altra amb aquest volum de treball a la zona". Han volgut recordar que en aquesta edició a la seva parada "cada escopeta disposarà de 4 tirs”.
Isabel Sáez, responsable d’una parada de dolços, destacava la qualitat i l’esforç diari: “És una fira maca, sempre molt ben muntada. Esperem que funcioni com cada any i que el temps ens respecti. Els dolços són sempre acabats de fer”. Per la seva banda, Xavi Fonts, encarregat d’un joc de punteria de futbol, ha posat el focus en la convivència durant els dies de festa: “Esperem que el públic gaudeixi de la Festa Major sense causar problemes, que tothom participi lliurement". Sobre el funcionament de la seva atracció ha comentat: "A la nostra parada amb dos 'golets' qui vulgui es pot emportar una pilota, bufanda o peluix”.
Molts sabadellencs ja coneixen de memòria el recorregut de la fira i recorden les seves atraccions preferides. Com per exemple Xènia Bravo i la seva família, visitants habituals cada any, que expliquen: “Sempre venim els dijous de fira; aprofitem el 2x1 amb la canalla perquè gaudeixin avui de tot el que vulguin i així la resta de dies estiguin més descansats". Sobre l'atracció que més expectació genera als seus fills comenta: "Avui anem directes al saltamartí, que és la preferida de la canalla”.
Amb un inici intens i multitudinari, la fira d'atraccions es consolida, com cada any, en un dels espais centrals d'oci i celebració durant les festes de la ciutat.