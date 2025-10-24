Arriba el canvi d'hora aquest diumenge: dormirem una hora més o una hora menys?

El canvi d’hora torna aquest cap de setmana i, com cada any, reobre un debat que sembla etern. Dos cops l’any, la ciutadania es pregunta per què encara es manté aquesta pràctica, quins beneficis aporta i fins quan caldrà seguir ajustant els rellotges. La matinada de dissabte a diumenge, a les 3 h tornaran a ser les 2 h, cosa que permetrà “dormir una hora més” i allargar una mica el cap de setmana. A partir d’ara, es farà fosc més d’hora i clarejarà abans al matí, una situació que s’anirà accentuant a mesura que s’apropi l’hivern. Històricament, el canvi d'hora s’ha justificat per motius d’estalvi energètic, encara que genera crítiques pel seu impacte en la salut. Moltes persones asseguren que els dies posteriors se senten més cansades, desorientades o apàtiques, un fet que alimenta la polèmica sobre si realment té sentit mantenir aquesta tradició.
Canvis en el sistema de canvi d'hora?
Després del canvi d’hora d’aquest octubre de 2025, el pròxim ajustament horari serà el 29 de març de 2026, quan es farà el pas de l’horari d’hivern al d’estiu. Posteriorment, el 25 d’octubre de 2026 es tornarà a repetir el canvi en sentit invers. Aquestes dates formen part del calendari oficial publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el març de l’any passat, en compliment de l’article 5 del Reial decret 236/2002, que estableix que cada cinc anys s’ha d’anunciar el calendari concret dels canvis horaris.
Precisament, el 25 d’octubre de 2026 és la darrera data prevista per al canvi d’hora a Espanya segons el calendari vigent publicat al BOE. A partir d’aquell moment, hi ha incertesa sobre el futur d’aquesta pràctica: no se sap si es mantindrà el sistema de canvis d’hora o si s’optarà per un horari fix durant tot l’any. De moment, el debat continua obert, i tot apunta que el tema seguirà generant converses cada vegada que s’acosta una nova modificació dels rellotges.
Un debat obert a tot Europa
La discussió sobre el canvi d’hora va revifar el 2018, quan més del 80% dels cinc milions d’europeus que van participar en una consulta pública van demanar posar-hi fi. La Comissió Europea va proposar acabar amb aquesta pràctica el 2019, però la mesura no es va aplicar per falta d’acord entre els països sobre quin horari adoptar. A Espanya, una comissió d’experts va recomanar mantenir el fus horari europeu central, i des d’aleshores la qüestió ha quedat en punt mort. La Unió Europea continua sense prendre una decisió definitiva, i tot apunta que, almenys de moment, els rellotges continuaran canviant dos cops a l’any.