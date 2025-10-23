El regidor Gabriel Fernández proposa un pla de suports artístics per evitar la tala d’arbres a Sabadell

El regidor independent de l’Ajuntament de Sabadell, Gabriel Fernández, ha presentat una proposta perquè la ciutat impulsi un pla pilot de suports artístics per evitar la tala d’arbres vells o amb problemes estructurals. La iniciativa, que es debatrà al Ple municipal del proper dilluns 27, vol aplicar-se el 2026 i s’inspiraria en experiències d’altres ciutats d’Espanya i d’arreu del món.
Segons Fernández, l’objectiu és salvar els arbres de més de vint anys de la via pública que, tot i estar torts o presentar riscos, poden continuar vius si se’ls dona suport estructural. “Molts arbres de Sabadell tenen dècades d’existència i mereixen ser salvats, no talats”, ha afirmat el regidor, que defensa una aposta per la conservació i la creativitat urbana. "Ser arbre és molt difícil a Sabadell", ha sentenciat Fernández, apuntant la manca d'aigüa i "la gran quantitat de ciment" de Sabadell.
La moció proposa que el consistori adopti una política preferent d’implementació de suports de disseny artístic, elaborats amb materials com fusta, ferro o acer, sempre que l’estat fitosanitari de l’arbre ho permeti. Els serveis municipals de Medi Ambient i de Parcs i Jardins serien els encarregats d’establir, en un termini màxim de tres mesos, els criteris tècnics per determinar quan és viable instal·lar un suport i quan és inevitable una tala.
El pla pilot, previst per al 2026, es provaria en un mínim de deu arbres de diferents punts de la ciutat. Cada cas inclouria un informe tècnic, un projecte de suport amb disseny i materials, un pressupost i un pla de manteniment. Fernández planteja, a més, que s’habiliti una partida pressupostària específica per conservar arbres singulars i col·laborar amb artistes o arquitectes paisatgistes que dissenyin els suports de manera estètica i integrada a l’entorn urbà.
El regidor ha subratllat que l’arbrat urbà és “un bé ambiental i patrimonial que ens dona salut i confort”, i ha remarcat que "preservar-lo és també una mesura de resistència davant la crisi climàtica". En aquest sentit, ha dit que moltes ciutats europees i asiàtiques ja aposten per salvar arbres antics amb suports dissenyats amb criteris artístics.
Fernández ha explicat que la proposta busca una alternativa més evolucionada a la tala sistemàtica: “Volem ser útils i coherents amb el que sempre hem defensat. No podem continuar tallant arbres que podrien viure molts anys més amb un petit esforç i una mica d’imaginació.”