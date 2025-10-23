Les coves de Sant Oleguer, ja poden ser visitades amb seguretat, ja que les intervencions per reforçar els talussos on estan construïdes ja han posat punt final. Les obres van començar el febrer passat, després que fa cinc anys, el 2020, fossin clausurades a causa dels desperfectes provocats pel temporal Glòria, que va arribar amb força a la ciutat. La rehabilitació de les coves, però, va patir un canvi en el seu material de construcció per fer-les més resistents: han passat de fer-se amb calç a fer-se usant formigó blanc.
El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell, Carles de la Rosa, explica quines millores s'han dut a terme: "Hem actuat al talús, instal·lant una malla de cables d’acer i una d’orgànica. A part, hem afegit una capa de formigó i morter per consolidar l’estructura, hem renovat els panells d’informació a la ciutadania i hem millorat l’accés a tot l’àmbit". De totes maneres, però, no tanca la porta a futures millores: "Hem finalitzat la intervenció. No obstant això, estem recollint les aportacions veïnals i mirarem si podem millorar encara més l’accés i reforçar la il·luminació”, indica.
Aquestes coves van ser construïdes entre la dècada de 1940 i 1950, durant els anys posteriors a la Guerra Civil, pels migrants provinents de la resta de l'Estat, que no tenien on viure arran de la situació de l'època. "Amb la millora de l'espai hem frenat el deteriorament d’un element patrimonial cabdal, no només per Sabadell. Hem recuperat un espai de memòria importantíssim en la història del Sabadell del segle XX i de moltes famílies", assegura de la Rosa. A Sabadell hi havia una gran demanda de mà d'obra per les fàbriques tèxtils, majoritàriament, i una gran carència d'habitatge que obligava els nouvinguts a viure en coves i barraques. Es calcula que, entre tota la ciutat, es van construir mig miler de coves, aproximadament, que podien albergar a més de 2.000 persones en total.
Fotos de Víctor Castillo