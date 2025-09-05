ARA A PORTADA

Sabadell

FOTOS | L'Animalada Gran i el Pregó Alternatiu encenen la metxa de la Festa Major de Sabadell

Explosió de color, llum i ritme durant la primera nit de festa grossa de la mà de la comitiva de la Festa Major Alternativa

  • L'Animalada Gran de Festa Major de Sabadell 2025 -
Publicat el 05 de setembre de 2025 a les 09:04
Actualitzat el 05 de setembre de 2025 a les 09:07

Centenars de persones van omplir carrers del Centre dijous a la nit per gaudir de la cercavila i la primera nit de disbauxa a mitjanit de la mà de l'Animalada Gran. Organitzada per prop d'una desena d'entitats diferents, la jornada va obrir la porta a la faceta més esbojarrada, alternativa i jove de Festa Major. Amb una explosió de color, llum i ritme. La cercavila va començar passades les deu del vespre a la plaça de Gas i va acabar a la mitjanit al mateix punt d’on va sortir. Abans, la plaça del Gas va acollir el tradicional Pregó Alternatiu, que, emmarcat en un programa de "telebrossa", amb humor i música, va ser punyent amb la gestió política municipal.

Totes les fotos

  • L`Animalada Gran de Festa Major de Sabadell 2025
 
  • L`Animalada Gran de Festa Major de Sabadell 2025

 

  • L`Animalada Gran de Festa Major de Sabadell 2025

 

  • L`Animalada Gran de Festa Major de Sabadell 2025

 

  • L`Animalada Gran de Festa Major de Sabadell 2025

 

  • L`Animalada Gran de Festa Major de Sabadell 2025

 

  • L`Animalada Gran de Festa Major de Sabadell 2025

 

  • L`Animalada Gran de Festa Major de Sabadell 2025

 

  • L`Animalada Gran de Festa Major de Sabadell 2025

 

  • L`Animalada Gran de Festa Major de Sabadell 2025

 

 

  • El Pregó Alterantiu de la Festa Major de Sabadell 2025

 

  • El Pregó Alterantiu de la Festa Major de Sabadell 2025

 

  • El Pregó Alterantiu de la Festa Major de Sabadell 2025

 

  • El Pregó Alterantiu de la Festa Major de Sabadell 2025

 

  • L`Animalada Gran de Festa Major de Sabadell 2025

 

Notícies recomenades