Confirmat el recorregut del Correbars: per on passarà la marea de "guiris"?

El Correbars ja està a punt per rebre els més de 4.000 joves que es calcula que hi assistiran, vestits de "guiri". Després d'una llarga preparació i coordinació, els organitzadors, membres d'Arran Sabadell i del Moviment Popular de Sabadell, han publicat aquest matí el recorregut oficial que seguirà l'activitat més esperada pels joves sabadellencs i per tots aquells qui venen d'altres punts del territori a gaudir-lo. Així, amb un to crític i irònic en contra de la política, asseguren que "es podrà gaudir al 100% una full experience gentrificadora".
Quin serà el recorregut?
Com cada any, la ruta començarà des de Can Capablanca, al costat de l'estació d'FGC de Can Feu-Gràcia, i pujarà fins a la plaça de Sant Jaume, on hi haurà una primera parada. Seguidament, quan tothom hagi reomplert i tingui prou existències per continuar, es reprendrà el camí cap al Mercat Central –on hi haurà una segona parada–. Quan el cercavila infantil hagi passat, es continuarà cap a la plaça del Pi Pi fins a arribar a la plaça de l’Àngel.
Seguidament, la marea de "guiris" emprendrà el camí cap a la plaça de Sant Roc –passant pel passeig de Manresa–, on hi haurà una altra aturada, esperant que passi la Cercavila de Bèsties. Finalment, s'enfilarà el camí cap a la Rambla i es trencarà pel carrer de les Planes fins a arribar a la plaça de Vila Arrufat. Aquesta serà la darrera estació on els assistents podran fer unes "ballaruques", tal com ho defineixen des de l'organització, abans d'arribar a la zona de les barraques perquè comenci la festa nocturna.
Com funcionarà?
Durant el recorregut hi haurà diverses parades perquè la gent pugui moure l'esquelet al ritme de la música i reomplir el got, en cas que es vulgui. Des de l'organització, asseguren que hi haurà nou carros plens de beguda "de la terra": aigua de València, pomada i calimotxo. Tot i això, pels més amants de la cervesa, hi haurà una furgoneta, que seguirà el recorregut, servint a tothom qui vulgui intercanviar els tiquets per beguda o, directament, comprar-ne –en efectiu o en targeta–.
No hi haurà venda prèvia dels tiquets, sinó que s'hauran de comprar in situ, en cas que es vulgui consumir la beguda que ofereixen des de l'organització, als seus carretons. Es poden comprar tants tiquets com es vulgui i, en cas de no gastar-los tots durant el Correbars, es podran fer servir a la barraca de Moviment Popular de Sabadell durant tota la nit de dissabte.