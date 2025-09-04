Tot a punt perquè Sabadell es transformi en una ciutat plena de "guiris"

El Correbars és un dels esdeveniments més esperats de la Festa Major de Sabadell, principalment pels més joves de la ciutat que volen fer de la celebració un esdeveniment local que ajunta amistat, ciutat i il·lusió. Concretament, aquesta activitat no forma part de la programació que presenta l’Ajuntament de Sabadell, sinó que és una iniciativa d’un grup alternatiu que presenta propostes autogestionades, popularment conegudes com la “Festa Major Alternativa”.
L’activitat és promoguda pel Moviment Popular de Sabadell, juntament amb Arran Sabadell, amb la intenció que els joves de la ciutat tinguin una programació destinada a ells. Des de l’organització que ho està posant tot a punt per dur-se a terme, “La Festa Major que presenta el consistori va molt dedicada a la família i a grups d’edats més grans. Per això, nosaltres volem oferir una proposta per al jovent per donar resposta a la manca d’activitats dedicades a nosaltres”, explica Bernat Cases, organitzador i militant d’Arran Sabadell. Fa gairebé tres mesos que estan preparant l’activitat i asseguren que tenen moltes ganes que la gent pugui viure un any més l’activitat per excel·lència del jovent “que vol fer ciutat i xarxa”. “Estem preparant el Correbars des de finals de juny, ja que, com que l’agost és un mes inhàbil, tenim temps durant el juliol sencer i la darrera setmana d’agost d’acabar-ho de preparar”, assegura un dels organitzadors.
Com funciona la preparació?
Des d’un inici es pensa la temàtica per, a partir d’aquí, començar a gestionar tot el necessari. “Aquest any va ser senzill escollir-la perquè tots vam estar d’acord, però altres anys ho hem portat a votació popular, fins i tot, per veure què volia la gent”, explica Cases. Seguidament, es pensa tota la logística que s’ha de fer, com es durà a terme la comunicació, es coordinen per preparar diverses coses per separat i, finalment, es posa en comú tot el que s’ha dut a terme per poder començar els preparatius del recorregut, que es definirà en el darrer moment “perquè s’està acabant de tancar tot”, encara que tindrà una dinàmica continuista del de l’any passat, explica.
A part, es pensa tota la logística de la beguda i els carretons perquè la gent pugui anar reomplint el got durant el recorregut -enguany hi haurà cervesa, aigua de València, pomada i calimotxo- i es deixa tot a punt perquè el jovent tan sols hagi de comprar tiquets i gastar-los amb la beguda que vulguin, que es podrà pagar en efectiu o en targeta.
Per què aquesta temàtica?
“Els temes sovint busquen un tema d’actualitat que arrossegui polèmica i, aquesta vegada, hem escollit els guiris per criticar la gentrificació i turistificació que vivim. Així, els sabadellencs representarem el problema que patim”, apunta l’organitzador, entusiasmat. La proposta té un punt de crítica i sàtira política i asseguren que part d’aquesta proposta és per alçar la veu en contra de “la complicació burocràtica que presenta l’Ajuntament en aquesta mena d’iniciatives”. “Volíem un tema que la gent se sentís còmode, de manera que qui volgués tenir una molt bona disfressa pogués fer-ho o, en canvi, si algú es vol vestir a última hora també sigui possible”. Sabadell, doncs, semblarà, durant unes hores, una gran capital com Barcelona, Londres o París.