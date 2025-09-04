Gràcia encara la recta final d’una desena d’obres

Diverses zones del barri de Gràcia estan actualment en obres per dur a terme projectes alguns dels quals fa anys que els seus veïns reclamen. D’altres, de moment continuen al calaix, com la segona fase de la reforma de la plaça del Treball i la biblioteca pública, reclamada per l’Agrupació de Veïns de Gràcia. Sigui com sigui, entre final de 2026 i principi de 2027 es preveu enllestir diversos projectes.
En total, sobre el terreny hi ha una inversió de l’Ajuntament de Sabadell de 12,5 milions d’euros –equivalent al pressupost d’inversions de la ciutat de tot un any. Entre una desena de projectes hi ha el passeig sorgit del soterrament entre Can Feu i Gràcia com a principal aposta, amb 4,3 milions d’euros de projecte adjudicat el passat 21 de juliol per dur a terme una nova artèria verda i d’estada de més de 12.000 metres quadrats que uneixi els dos barris. Després d’anys de treball de despatxos, la recent adjudicació de les obres ho deixa tot a punt perquè aviat comencin els treballs, previsiblement a la tardor, segons fonts municipals. Es preveu que acabin a final de 2026 o principis de 2027, igual que l’adequació de 68 places d’aparcament a la plaça del Mil·lenari.
L’espera, però, ha tensat la paciència d’alguns veïns, que veuen com ja fa més de sis anys que no arriba la urbanització d’aquest espai que connecta la Torre d’en Feu amb l’estació dels FGC Can Feu Gràcia. La Torre que, per la seva part, també es començarà a rehabilitar amb una inversió inicial propera als 360.000 euros. El primer tinent d’alcaldessa i portaveu del Govern, Eloi Cortés, destaca que “el salt endavant en la millora de l’espai públic i en qualitat de vida és important i continuarem endavant”. Tot i així, des de l’Agrupació de Veïns de Gràcia es rebaixa l’optimisme. Des de la seva junta, Imma Moles assenyala que “el que diuen és que s’ha invertit molt, però al barri hi ha moltíssimes mancances”. Moles lamenta la situació de la plaça del Treball, reformada a mitges: la primera fase es va completar, però la segona no està prevista a curt termini. També recorda que no es parla de la biblioteca i que hi ha zones, especialment on s’uneixen els entorns residencial i industrial, en les quals hi ha escocells buits.
Una altra de les grans inversions que subratlla el Govern és a Sallarès Deu, amb més de 4,1 milions d’euros, cofinançats amb fons europeus. El que per l’executiu és un projecte estratègic, des de l’Agrupació es veu amb escepticisme: “És una gran medalla de l’Ajuntament, però no és una obra pel barri. És una obra de ciutat a Gràcia, però no l’acabem de veure. I faltaran aparcaments, ens diuen els veïns”. Hi ha més optimisme amb la reforma de l’edifici de Jean Piaget, la futura Oficina d’Entitats i Voluntariat i on l’Agrupació espera tenir un espai. Es preveu que les obres acabin a principi de 2026.
Passeig alcalde Antoni Farrés: urbanització de l’espai entre Can Feu i Gràcia
Més de 250 arbres, arbustos i plantes de diferents espècies i espais d’estada amb bancs i cadires seran els principals elements que hi haurà al passeig sorgit del soterrament dels FGC entre Can Feu i Gràcia un cop s’acabin les obres d’urbanització que es preveu que comencin aquesta tardor. La previsió és que les obres acabin a final del 2026 o principis del 2027. Més del 40% de la superfície, superior a 12.000 metres quadrats en total, serà vegetació.
Els parterres tindran petites elevacions i també es crearan petites depressions en els jardins que afavoriran la biodiversitat i han de permetre un millor desenvolupament de la vegetació. Hi haurà aparells d’activitat física i jocs infantils. Al sector Planetes, durant el mateix període d’obres, s’habilitarà un aparcament públic de 68 places a la plaça del Mil·lenari per millorar la mobilitat d’aquest sector.
Conjunt industrial Sallarès Deu. 4,1 milions d’euros. Cofinançats per fons europeus.
La transformació de l’antic conjunt fabril Sallarès Deu en un espai amb diversos usos s’està duent a terme amb una inversió superior a 4,1 milions d’euros cofinançats pels fons europeus EDUSI. A aquests diners caldrà sumar-hi al voltant de 5 milions d’euros per rehabilitar i dur a terme una segona fase de les naus.
El projecte que està més avançat és l’Escola de Restauració, també el Centre avançat d’innovació tecnològica. A banda, està previst que s’hi habiliti l’Escola de Flequeria, el Centre de Transició per a la Transformació Digital (CTTD) i el viver d’empreses de l’escola d’art i disseny Illa, de titularitat municipal. Sallarès Deu és entre els carrers dels Cellers, Viladomat, Jacint Verdaguer i Reina Elionor.
Reforma de Jean Piaget. Futura Oficina d’Entitats i Voluntariat
L’antiga escola Riu-sec, l’edifici rosa de la plaça de Jean Piaget, serà la seu de l’Oficina d’Entitats i Voluntariat. No haurà sigut fàcil aconseguir-ho, perquè és un dels projectes que més entrebancs haurà patit en els governs de Marta Farrés. El 2020 hi van començar les obres, però van quedar aturades per problemes de les empreses adjudicatàries i, passats cinc anys, es preveu que es pugui inaugurar a principis de 2026.
Es preveu que sigui un edifici icònic en matèria d’eficiència energètica, amb l’ús de tècniques que han de permetre que sigui pràcticament de zero emissions. Al seu voltant, ja s’ha completat la urbanització del passatge que connecta la plaça amb l’estació de Ferrocarrils Can Feu - Gràcia.
Plaça del Treball. Reforma de la fase 1 completada; la 2, en stand-by
La plaça del Treball va estrenar una reforma a principis del 2024 que estava previst que fos total, en dues parts, però de moment ha quedat en una. Es va renovar la zona dels pins i els jocs infantils i espais de lleure, uns 8.800 metres quadrats. Però falta la segona part, sense data en aquests moments, que hauria de sumar més de 140.000 euros als 374.000 que ja s’hi han destinat. En la segona fase es preveu rehabilitar l’escenari i les graderies, però no hi ha calendari.