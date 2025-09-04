Policies municipals de Sabadell intenten boicotejar el discurs de Festa Major de Farrés: "No em deixen parlar"

L’inici de la Festa Major de Sabadell ha estat marcat per la tensió entre Policia Municipal i Ajuntament de Sabadell. Agents de la Policia han irromput els entorns de l’acte inaugural, que ha tingut lloc a l'Estruch, per protestar contra l’Ajuntament i intentar boicotejar el discurs de l’alcaldessa, Marta Farrés. “No em deixen parlar”, lamentava Farrés enmig del soroll de petards i botzines que dificultaven la seva intervenció.
Tot i les condicions adverses, Farrés ha pogut entonar el seu discurs. En paraules seves, la Festa Major és “el punt de retrobament que marca l’inici del curs laboral, escolar i polític de la ciutat” i ha reconegut la feina de les cent entitats i els professionals que ho fan possible. L’alcaldessa ha volgut convertir l’acte no només en una crida a la celebració, sinó també en un espai de reflexió sobre reptes globals i locals: tragèdies com els incendis a Galícia, Castella i Lleó, Astúries i Extremadura o el genocidi a Gaza han estat presents al discurs de la batllessa. De fet, durant l'acte també hi havia un altre grup de manifestants, en suport a Palestina, una concentració que ha transcorregut sense incidents.
L’alcaldessa ha advertit que la crisi climàtica agreujarà fenòmens com els focs, les riuades o les altes temperatures, i ha defensat que cal “dimensionar els serveis públics i adaptar-los a les noves necessitats”. També ha expressat la seva solidaritat amb Gaza i Ucraïna. Segons ha dit, el patiment dels pobles afectats per la guerra i la violència "ha de servir per reflexionar sobre els valors humans" i la necessitat de "defensar els drets fonamentals". Ha aprofita per carregar contra els discursos d'odi, també a Sabadell.
En clau local, també s'ha dirigit als serveis públics locals i, en concret, a la Policia Municipal de Sabadell, protagonista de les protestes. Ha volgut reconèixer la feina dels treballadors municipals i, fent referència directa a la protesta policial, ha dit que confia que "aviat es pugui arribar a un acord satisfactori", tot destacant “l’excel·lent cos de policies locals” que té Sabadell. "No trobaran ni una sola paraula meva que porti a la desacreditació de les forces i cossos de seguretat de la nostra ciutat", afegeix.
El detonant de la Policies Municipal, que fa setmanes mantenen mobilitzacions, ha estat la gestió de les pagues extres d’un complement salarial, però asseguren que les seves demandes van més enllà: reclamen un augment de sou, més efectius i la millora de les instal·lacions de Can Marcet. Com a mesura de pressió, no han fet serveis extraordinaris durant els mesos de juliol i agost i ja han anunciat que tampoc en faran en caps de setmana ni festius.
El discurs ha acabat amb una crida festiva i respectuosa. L’alcaldessa ha convidat la ciutadania a gaudir d’un programa amb més de 300 activitats i ha insistit que volen unes celebracions “lliures de violències masclistes, LGTBI-fòbiques o qualsevol forma d’odi i discriminació”.