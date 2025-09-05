Chenoa aterra a Sabadell amb el record de Terrassa a flor de pell: "Ens ho passarem brutal"

María Laura Corradini Falomir, Chenoa, va sortir a l'escenari de la plaça Nova fa poc més d'un any vestida de vermell i amb el seu característic barret, convertida en una de les estrelles de la Festa Major. Terrassa havia estat en els últims mesos un lloc molt especial per a ella. El Parc Audiovisual, seu de les gales d'OT que ella presentava, havia generat un vincle especial amb la ciutat egarenca. Un lligam sentimental que va fer que l'artista nascuda a Mar del Plata (Argentina) se sentís com a casa quan va començar el concert el juny de l'any passat.
Ara, la cantant mallorquina vol recollir la mateixa estima ben a prop d'allà. Serà la mitjanit de dissabte a diumenge a la Festa Major de Sabadell. "Són les meves preferides perquè el xou és de tots. M’encanta que el públic participi, balli, canti i es barregi amb la banda i amb mi. Els músics que m’acompanyen són excel·lents i la gent també gaudeix de veure’ls tocar i divertir-se a l’escenari. Els cinc connectem molt bé amb el públic", deia en una entrevista al Diari de Terrassa sobre el format de la celebració al carrer. A Sabadell, confia que el sentiment serà similar i la gent respondrà. "Em fa molta il·lusió cantar aquí, amb gent tan maca i en un ambient tan únic", ha manifestat al Diari de Sabadell.
"Us hi espero per donar-ho tot"
Segur que sonaran alguns clàssics de la intèrpret que va fer-se un nom al concurs televisiu d'Operación Triunfo. "Cuando tú vas", "Atrévete", "El Centro de mi amor", "Dame" o "A mi manera" són alguns dels seus himnes. Un repertori que ha presentat al fidel públic que potser repetirà a l'Eix Macià després de seguir-la per la geografia catalana.
Terrassa no és l'única visita recent a casa nostra. De fet, l'any passat ja va ser en llocs com Cerdanyola del Vallès. Ara, l'agenda la porta a Sabadell, on pronostica una nit màgica. "Segur que ens ho passarem brutal", avisa per a aquells que tinguin dubtes sobre si ser-hi o no.
L'artista viu un moment de maduresa, en l'any en què ha bufat les cinquanta espelmes. Protagonista també en espais televisius com 'Tu cara me suena', 'The Floor' i 'Dog House' que han catapultat la seva imatge en els últims mesos. Després de més de dues dècades de trajectòria als escenaris, Chenoa arriba per primera vegada aquí, "agraïda amb l'oportunitat brindada".
En els últims dies ja ha fet bullir l'olla amb alguna publicació a les xarxes socials. "Us hi espero per a donar-ho tot", deia. Agafarà el relleu d'Abraham Mateo, que actuarà des de les 22.30 a l'Eix. Després de l'èxit d'afluència de l'any passat, el repte no és petit. Segur que l'avinguda es torna a omplir per a gaudir-la en directe.