Cacen un conductor a la plaça del Doctor Robert circulant sense carnet

La Policia Municipal troba sovint conductors que circulen sense carnet de conduir o incomplint per altres motius la normativa de circulació. Poques vegades, però, les actuacions dels agents del cos sabadellenc tenen lloc en ple migdia i al centre de la ciutat.\r\n\r\nÉs el que va passar dimecres a la plaça del Doctor Robert. Una unitat va aturar un vehicle cap a dos quarts d'una. Al conductor li constava una pèrdua de vigència de permís de conduir per pèrdua total de punts. En veure el seu expedient, se li van instruir diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat viària.\r\n