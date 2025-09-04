La jutgessa del 'cas Jubany' cita Santi Laiglesia el 26 de setembre

La jutgessa de Sabadell que instrueix el complex cas de la mort d'Helena Jubany, fa més de 23 anys, ja ha fixat data per prendre declaració a un dels principals sospitosos, Santi Laiglesia, tal com havien sol·licitat tant l'acusació particular com la Fiscalia després de l'aparició d'ADN seu al jersei de la víctima el dia que la van matar. Els resultats de les noves proves d'ADN s'han conegut aquesta mateixa setmana i la citació de Laiglesia davant la jutgessa serà el pròxim 26 de setembre.
D'altra banda, acusació particular i Fiscalia també han demanat la reobertura de la causa contra Ana Echaguibel, una altra de les persones de l'entorn de la bibliotecària de Sentmenat que ja va estar sota la lupa de la justícia.
En el cas d'Echaguibel, els darrers informes biològics han detectat al jersei de Jubany un ADN femení diferent del de la víctima i al d'una de les altres investigades, Montserrat Careta. Quan van passar els fets, Careta i Echaguibel van entrar a la presó, però la primera es va suïcidar a la cel·la i l'acusació contra la segona es va acabar arxivant. Les noves proves podrien fer reobrir la causa contra ella, quan està a punt de prescriure, el pròxim mes d'octubre.
El principal sospitós del crim
A l’informe que va emetre la Policia Nacional en relació amb el crim d’Helena Jubany, s’anunciava que s’havia trobat “perfil genètic a la zona inferior de la part dreta del jersei que coincideix amb el de Santiago Laiglesia”. Aquesta peça de roba en la qual s’han trobat mostres d’ADN és la que portava la víctima el dia del seu assassinat.
Ara, més de dues dècades després, s’ha avançat notablement per “posar llum a la foscor” i determinar si un dels principals sospitosos del cas va estar involucrat o no en la mort de Jubany. Fa gairebé un any, la policia científica ja va posar sobre la taula l’elevada possibilitat que l’ADN coincidís amb el de Laiglesia, i així ho va confirmar l’informe policial, que ha anat ampliant les seves tècniques d’inspecció amb nova tecnologia.
Fins ara, s’havia desestimat qualsevol investigació en contra seva, però des que el novembre passat van aparèixer mostres de perfil genètic masculí, la probabilitat que Laiglesia tingui alguna cosa a veure amb el crim va augmentar. De totes maneres, la jutgessa que porta el cas no ha declarat culpable ningú de moment, i el procés d’investigació continua obert i pendent de resolució.