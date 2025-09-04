Creix el perfil d’estudiant internacional i femení

Vuit de cada deu operacions que de mitjana s’efectuen anualment a l’Aeroport de Sabadell són formatives, realitzades per les diverses escoles de pilots que any rere any formen a centenars de futurs professionals de l’aviació, siguin pilots d’aerolínies comercials, d’emergències mèdiques i d’extinció d’incendis o d’helicòpters, entre altres sortides professionals.
Enguany, no deixarà de ser una excepció, i de cara a l’inici de la nova fornada de pilots, l’Aeroport de Sabadell tornarà a rebre futurs pilots vinguts d’arreu del món, especialment, del Pròxim Orient, atrets pel prestigi de les escoles de pilots sabadellenques, per la proximitat amb Barcelona i l’òptima meteorologia per als vols formatius.
Aquests atributs fan que l’aeròdrom sabadellenc –se situa a les 37.380 operacions, de gener a juliol, un 7,6% més que els set primers mesos de l’any passat– tingui un elevat moviment d’aeronaus, fet que dota als futurs pilots d’una preparació més completa que en altres infraestructures aeronàutiques.
Segons el Global Services Forecast (GSF) 2023-2042 del gegant francès Airbus, estima que al llarg d’aquestes dues dècades la indústria aeronàutica necessitarà 680.000 nous tècnics, 590.000 nous pilots i 920.000 tripulants de cabina, sumant més de 2,2 milions de persones que d’alta qualificació que Airbus preveu. “Cada vegada tenim un perfil més internacional. Tenim una destacada presència d’alumnes vinguts d’Oman i del Líban, per exemple. No menys important és el creixement exponencial que hi ha hagut de noies. Fa uns anys, amb prou feines n’hi havia i ara ja freguem la desena”, celebra Montserrat Jiménez, directora de màrqueting i comunicació d’Aero Link Flight Academy, escola de pilots que compta amb una desena d’aeronaus, tant monomotors com bimotors, i que anualment forma un centenar d’alumnes.
Novament, el curs ATPL (Airline Transport Pilot Licence) és el més sol·licitat, tot i que any rere any, d’altres sortides professionals van guanyant pes. “La inserció laboral és molt alta. Tenim exalumnes a Ibèria, Level, Vueling o Emirates, però saber que alguns d’ells han participat en tasques d’extinció d’incendis com els viscuts a Portugal, és molt gratificant per nosaltres”, afegeix Jiménez.