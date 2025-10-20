FOTOS | La Falconada reuneix més de 600 participants en la 18a edició

La 18a edició de La Falconada es va celebrar el passat diumenge 19 d’octubre. Es tracta d’una prova ciclista no competitiva que promou l’esport de BTT a través d’un circuit de camins i corriols pel Vallès Occidental. Aquest any, l’activitat va comptar amb 611 participants de totes les edats, des de 14 fins a 84 anys, a més d’un gran nombre d’acompanyants, voluntaris i sanitaris a l’arribada.
La jornada va constar dels dos recorreguts clàssics. D’una banda, La Falconada, un circuit de 65km, és la ruta pensada pels més valents, els que tenen ganes de desafiar-se entre corriols i pujades exigents; i de l’altra, La Falconadeta, de 42km, és una opció més suau, per aquells que prefereixen gaudir del paisatge amb calma i compartir el dia amb família i amics. Tots dos itineraris van acabar a la Masia de Sant Oleguer, seu de Club Falcons Sabadell, al carrer Osaka, 10. Al llarg del recorregut, els ciclistes es van trobar amb tres punts d’avituallament per recuperar forces, i en arribar a la meta, els esperava un entrepà de botifarra i una beguda fresca, en un ambient de celebració pel seu esforç.